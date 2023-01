Diverse novità sono accadute nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne avvenuta il 12 gennaio negli studi Elios di Roma e in onda prossimamente su Canale 5.

Gli spoiler del dating show annunciano che Carola ha minacciato di lasciare il programma, mentre Paola ha ricevuto delle critiche da Gianni Sperti.

Uomini e Donne, registrazione del 12 gennaio: Carola minaccia di abbandonare il programma

Giovedì 12 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, nella quale sono accaduti numerosi colpi di scena. Le anticipazioni della registrazione riportate sul web rivelano che i tronisti hanno dimostrato di non essere ancora pronti alla scelta finale, nonostante la lunga permanenza nel salotto televisivo di Maria De Filippi.

In particolare Federico Nicotera ha portato in esterna Alice. In questa circostanza, il tronista le ha fatto conoscere il nonno. Un gesto che l'uomo ha definito molto importante per lui.

Carola, invece, è tornata in studio dopo che precedentemente aveva pesantemente litigato con Federico come mostrato da un rvm in studio.

Una volta tornati in studio, Carola ha ribadito di voler andare via, poi c'è stato l'intervento di Gianni Sperti per cercare di ricucire lo strappo. La corteggiatrice, quindi, ha ammesso di tenere ancora a Federico, sebbene sia arrabbiata e delusa nei suoi confronti.

Il tronista, a questo punto, è apparso più sereno mentre Carola ha accettato di dargli una nuova chance. Alla fine Federico ha chiesto alla corteggiatrice di ballare insieme.

Lavinia in crisi

Nella registrazione di U&D del 12 gennaio, Lavinia è apparsa piuttosto triste, tanto da voler abbandonare il trono dopo aver discusso con entrambi i corteggiatori.

In particolare la tronista è entrata "in crisi" dopo che Maria De Filippi ha ventilato l'ipotesi che i due Alessio non siano davvero interessati a lei.

Paola suscita le critiche di Gianni

In seguito è stato il turno ai protagonisti del trono over. La conduttrice ha fatto sedere al centro dello studio Alessandro Sposito, Gemma, Pamela e Paola. Il 53enne di Torre Annunziata è ancora intenzionato a conoscere tutte e tre le dame. In questo frangente, Pamela è scoppiata a piangere per lui, mentre Paola ha rivelato un dettaglio inedito del passato dell'uomo che ha scatenato le critiche di Gianni Sperti. Gemma, invece, è rimasta l'unica a non criticare l'atteggiamento da "dongiovanni" del cavaliere.