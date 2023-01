Oggi, venerdì 20 gennaio, è stata pubblicata un nuovo numero del magazine di U&D: tra le tante interviste contenute all'interno della rivista, spicca quella di Riccardo Guarnieri sul suo passato amoroso. Il pugliese ha parlato senza filtri della storia d'amore che Ida sta vivendo con Alessandro da qualche mese, arrivando a criticare la sua scelta di fare un viaggio a Miami. Il cavaliere del Trono Over ha fatto sapere che ha dimenticato Platano e che è pronto a gettarsi in una nuova relazione, magari con Gloria Nicoletti.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sono passati più di due mesi da quando Ida ha lasciato U&D insieme ad Alessandro: i due sono innamoratissimi e hanno appena fatto un romantico viaggio a Miami (che è stato il regalo di Natale del napoletano per la fidanzata).

Tutte le volte che i neo piccioncini pubblicano qualcosa sui social network, il pensiero di molti fan del dating-show va a Riccardo e a come sta vivendo questo importante cambiamento nella sua vita ma anche in quella della sua storica compagna (anche Maria De Filippi l'ha punzecchiato su questo argomento in una recente puntata).

Il magazine del programma di Canale 5 ha intervistato Guarnieri e gli ha chiesto un'opinione sulla coppia che si è formata sotto i suoi occhi all'inizio di novembre.

"La cosa è andata scemando con il tempo, ma ancora oggi mi sembra molto strano quello che è successo", ha fatto sapere il personal trainer agli addetti ai lavori.

La stoccata all'ex 'regina' di U&D

"Io e Alessandro siamo completamente diversi", ha proseguito Riccardo nel commento al nuovo amore che sta vivendo la sua ex da qualche mese a questa parte.

"Lei ha sempre detto che voleva un guerriero a fianco, ma alla fine si è preso un altro figlio. Credo abbia fatto un passo indietro rispetto a quello che ha sempre cercato", ha detto ancora il protagonista di U&D nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 20 gennaio.

Guarnieri non ha nascosto il pensiero che ha sempre avuto su Vicinanza, ovvero che non sarebbe abbastanza maturo per fare coppia con una donna strutturata e impegnativa come la parrucchiera di Brescia.

Il tarantino ha criticato anche il viaggio a Miami che i piccioncini hanno fatto dopo le feste, soprattutto perché a lui Ida avrebbe detto sempre no a spostamenti del genere a causa delle tante responsabilità che ha in quanto madre sola.

Attesa per le anticipazioni di U&D

Riccardo ha anche informato gli spettatori di U&D che se Ida e Alessandro dovessero tornare in studio come ospiti, lui si comporterebbe in modo diverso rispetto all'ultima volta: "Rimarrei, in passato era troppo presto affrontare una situazione del genere".

Il cavaliere del Trono Over ha detto no ad un eventuale faccia a faccia con l'ex fidanzata, perché secondo lui non avrebbe senso, visto che lei si è rifatta una vita accanto ad un'altra persona.

Guarnieri, inoltre, attualmente sta frequentando Gloria, per la quale ha speso bellissime parole: "Mi piace, è dolcissima e sensibile. Amo passare il tempo con lei".

Oggi, venerdì 20 gennaio, è prevista una nuova registrazione del dating-show e i fan si aspettano colpi di scena soprattutto nel Trono Classico. Dopo mesi di percorso, Federico Nicotera e Lavinia Mauro sono vicinissimi alla scelta, ma non dovrebbero tardare ad arrivare nuovi protagonisti giovani nel cast. Amedeo Venza e Gabriele Parpiglia sostengono che nelle prossime ore dovrebbero essere presentati i nuovi tronisti e uno di questi potrebbe essere Chiara Rabbi (ex corteggiatrice e storica compagna di Davide Donadei, attualmente recluso nella casa del Grande Fratello Vip).