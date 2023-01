Una nuova puntata di Uomini e donne è stata registrata questo sabato 21 gennaio e sono tante le anticipazioni che stanno circolando sul web nelle ultime ore in merito a quello che è successo. In particolare Riccardo e Gloria, invece, stanno vivendo un nuovo periodo di stop dopo mesi di frequentazione lontano dai riflettori.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Le puntate di U&D che sono state registrate il 20 e 21 gennaio, hanno regalato molti spunti di discussione ai telespettatori.

Chi ha assistito alle riprese di venerdì, ad esempio, ha raccontato che gli Over hanno preso talmente tanto tempo che la tronista Lavinia non è neppure entrata in studio per aggiornare i presenti sul suo percorso.

Tina si è resa protagonista di un divertente balletto con una new entry del parterre, mentre Biagio ha chiuso la storia con Carla dopo sette appuntamenti e si è beccato uno schiaffo in pieno viso. La sensazione che hanno i fan del dating-show, però, è che questa scena non sarà mai trasmessa in tv: Maria e la redazione, infatti, sono molto attenti a rimuovere in fase di montaggio tutto quello che potrebbe risultare eccessivo e di cattivo per il pubblico.

La scorsa settimana, per esempio, da una puntata è stato cancellato il severo rimprovero che Maria De Filippi ha rivolto ad Armando per come aveva trattato una dama che avrebbe voluto conoscerlo meglio (lo stesso è stato fatto col finto svenimento di Pinuccia prima che venisse allontanata dal programma).

Le frecciatine con l'ex di U&D

Un altro protagonista delle registrazioni di U&D di questo fine settimana, è stato Riccardo. Se in studio ha continuato a ribadire di non essere innamorato di Gloria, è sui social che Guarnieri si è scambiato frecciatine con Alessandro, l'attuale fidanzato di Ida.

Il cavaliere del Trono Over ha definito immaturo il compagno di Platano ("Voleva un guerriero a fianco, alla fine si è presa un secondo figlio"): Alessandro ha replicato dandogli del finto.

Da quando la parrucchiera di Brescia ha lasciato il dating-show in coppia, il suo ex ha fatto molta fatica a voltare pagina: Gloria è stata l'unica dama con la quale il pugliese si è approcciato per più di qualche settimana, ma anche con lei le cose non sono mai realmente decollate.

Questo sabato il tarantino ha lasciato lo studio quando è stato attaccato da più parti perché non riusciva a dire davanti a tutti che si sta quasi innamorando di Nicoletti; lei ha raccontato che lontano dalle telecamere hanno parlato di sentimenti forti e di un futuro insieme, ma agli studi Elios non lo ammette e questo fa arrabbiare la romana.

Poca fortuna l'ha avuta anche Gemma che, dopo più di un mese di telefonate e appuntamenti, ha interrotto l'amicizia con Claudio.

Nuovi interessi tra i senior di U&D

Dopo essere rimasta in ombra per un bel po' di puntate, tra il 20 e il 21 gennaio Roberta è tornata al centro dell'attenzione per un nuovo interesse. Dopo che Maria ha fatto incontrare alla neo tronista Nicole i suoi corteggiatori, Di Padua ha subito notato uno di loro e gli ha chiesto di presentarsi. La dama ha messo gli occhi su un 31enne che è arrivato in studio per un "appuntamento al buio", ovvero non sapendo chi avrebbe trovato sulla poltrona rossa.

La manager di Roma che è stata ufficializzata nel cast venerdì scorso, si aggiunge ai due ragazzi che stanno cercando l'anima gemella da fine agosto.

Lavinia è sempre più combattuta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino (ha baciato entrambi in esterna ma si è lamentata per le loro mancate reazioni), anche se i tre non hanno partecipato alle riprese di venerdì per una questione di tempo.

Federico Nicotera, invece, non riesce a prendere una decisione definitiva tra Alice Barisciani (alla quale De Filippi ha offerto un lavoro dopo aver saputo che è stata licenziata a causa della sua partecipazione al format) e Carola Carpinelli. Sono mesi che il tronista esce in esterna con le due giovani ma, nonostante il giorno della scelta si avvicini, i suoi dubbi sembrano aumentare anziché lasciare spazio a certezze e a sentimenti profondi.