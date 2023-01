Quando mancano pochi giorni ad una nuova registrazione di U&D, in rete impazza una segnalazione su uno dei protagonisti del Trono Classico. Il portale "MondoTv 24", infatti, il 3 gennaio ha pubblicato le foto che mostrano Alessio Corvino in compagnia di una ragazza che non è sicuramente Lavinia. Il corteggiatore romano è stato paparazzato da alcuni curiosi mentre si scambiava affettuosità con una ragazza bionda, con la quale si è allontanato dopo un abbraccio e qualche sguardo complice.

Attesa per le prossime riprese di U&D

L'addio di Lavinia a U&D è vicino: a breve, infatti, la tronista farà la scelta e lascerà il posto alle new entry della versione giovani del dating-show di Maria De Filippi.

Alcuni spettatori ipotizzano che sia la romana che Federico Nicotera potrebbero lasciare il programma in coppia nel corso della prossima registrazione, prevista per venerdì 6 gennaio.

Oggi, martedì 4, uno dei corteggiatori della bella Mauro è finito al centro dell'attenzione mediatica per una segnalazione che potrebbe compromettere il suo percorso davanti alle telecamere.

I siti di gossip, infatti, in queste ore stanno condividendo le tre foto che alcuni passanti hanno fatto di nascosto ad Alessio Corvino, uno degli spasimanti di Lavinia, che l'altra sera era in dolce compagnia. Chi si è imbattuto per caso nel protagonista del Trono Classico, racconta che era evidente la complicità che aveva con la bionda con la quale è stato paparazzato.

I dubbi sull'interesse professato a U&D

Alessio, dunque, è stato fotografato mentre abbracciava calorosamente una ragazza bionda che non era sicuramente Lavinia. Questa segnalazione sta facendo il giro della rete il 3 gennaio, anche perché potrebbe diventare decisiva per il percorso della tronista di U&D.

I fan del dating-show si stanno chiedendo se venerdì prossimo si parlerà di questi scatti in studio, e soprattutto cosa farà la bella Mauro quando si ritroverà faccia a faccia con il corteggiatore che ad un passo dalla scelta è stato pizzicato in compagnia di un'altra.

La situazione che si è venuta a creare con Corvino, potrebbe favorire il suo "rivale": Alessio Campoli è vicinissimo a conquistare il cuore di Lavinia e lo "scivolone" del suo antagonista potrebbe renderlo il principale candidato alla scelta.

La gaffe di Alice lontano da U&D

Non solo Lavinia sta andando incontro a tanti problemi da risolvere prima della scelta.

In questi giorni, infatti, anche un'altra corteggiatrice di U&D è finita al centro dell'attenzione mediatica per una mossa social che i più attenti non si sono lasciati sfuggire.

I fan hanno smascherato Alice che, per provocare una reazione in Federico, ha finto di essere andata a ballare postando sul suo account Instagram foto di un'altra ragazza in discoteca (le immagini sono state prese da Pinterest). Barisciani, dunque, ha voluto far credere a Nicotera di aver trascorso il Capodanno in un locale e di aver passato tutta la notte a divertirsi: non si sa se questo è accaduto realmente, l'unica certezza è che gli scatti che la giovane ha pubblico non ritraevano lei ma un'altra.

Secondo alcuni spettatori, Alice potrebbe aver voluto stuzzicare anche Carola, che sin dall'inizio del percorso è stata criticata dal tronista per le sue tante uscite e per recarsi quasi ogni fine settimana in discoteca.

Venerdì 6 gennaio, quando sarà registrata una nuova puntata del dating-show, si scopriranno le reazione di entrambi i protagonisti del Trono Classico ai comportamenti dei loro spasimanti: Lavinia dovrà commentare la paparazzata di Alessio Corvino con una bionda misteriosa, Federico la strategia adottata da Alice per farlo ingelosire.