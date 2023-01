Sono passati quasi tre mesi da quando Ida e Alessandro hanno lasciato insieme gli studi di U&D: il prossimo 4 febbraio, infatti, la coppia festeggerà questo importante traguardo. Anche se Platano e Vicinanza stanno provando a smentire con i fatti chi ha sempre pensato che il loro rapporto non sarebbe durato lontano dalla tv, sui social c'è chi continua a dubitare: Amedeo Venza ha riportato la segnalazione di una persona che sostiene di avere amici in comune con i protagonisti del Trono Over, i quali le avrebbero raccontato che non ci sarebbe nessuna storia d'amore ma solo un accordo per fare show.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sono passati mesi dalla loro ultima apparizione negli studi di U&D, ma Ida e Alessandro continuano a stare al centro dell'attenzione per il loro rapporto d'amore.

Anche se la dama e il cavaliere si mostrano affiatatissimi e complici sui social network, c'è ancora chi non crede nella relazione e lo sottolinea con una segnalazione piuttosto pungente.

Nel tardo pomeriggio di domenica 29 gennaio, infatti, Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno condiviso sui loro profili Instagram le parole di una persona (che ha preferito rimanere anonima) che sostiene di avere amici in comune con l'imprenditore di Salerno.

Questo utente scettico, dunque, ha fatto sapere che la parrucchiera non sarebbe davvero fidanzata con Vicinanza ma che, d'accordo con lui, starebbe portando avanti una "sceneggiata" per rimanere al centro delle chiacchiere.

Il rumor sui piccioncini di U&D

"Ho amici in comune con Alessandro e so che lui e Ida, che millantano questo grande amore, in realtà lo fanno per gioco. Lei sa come funziona e fa comodo a entrambi", si legge nella segnalazione che è arrivata su Instagram agli influencer Venza e Marzano.

"Sono solo amici, si fanno qualche viaggio e si divertono.

La manfrina va avanti, ma se noti non si baciano mai", ha aggiunto la persona che sostiene di avere dei contatti con il cavaliere del Trono Over di U&D.

Vicinanza, dunque, avrebbe confidato ai propri cari che tra lui e Platano non ci sarebbe una vera relazione ma che starebbero facendo tutto questo per non far spegnere i riflettori su di loro dopo l'addio al dating-show condotto da Maria De Filippi.

"Questa è tutta una farsa", si legge ancora sui social network in queste ore sempre in merito alla coppia che si è formata agli Elios all'inizio di novembre e che tra pochi giorni festeggerà i primi tre mesi insieme.

Presto il ritorno a U&D

Per ora né Ida né Alessandro hanno risposto a questa segnalazione che mette in dubbio l'autenticità del loro legame, anche perché questo weekend l'hanno trascorso in totale relax sulla neve.

In una storia che ha postato su Instagram sabato sera, Platano ha raccontato che il 28 gennaio era l'anniversario del primo incontro tra lei e Vicinanza in tv: esattamente un anno prima, infatti, lui aveva sceso le scale per corteggiarla ma il loro fidanzamento ufficiale è cominciato molto tempo tempo, ovvero a novembre.

Mentre la coppia si godeva la spa e una cena romantica, negli studi di U&D si tornava a parlare della parrucchiera che per anni ha monopolizzato le dinamiche del Trono Over.

Le anticipazioni della registrazione di ieri, fanno sapere che Maria ha avvisato Riccardo che Ida ha chiesto un confronto con lui dopo aver letto le cose poco carine che ha detto su di lei e su Alessandro in un'intervista al magazine. A breve, dunque, la dama dovrebbe tornare agli Elios per un attesissimo faccia a faccia con il suo storico ex, che non vede e non sente da quando si è legata ad un altro uomo davanti alle telecamere.