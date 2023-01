Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno vivendo la loro storia d'amore fuori dal programma dedicato ai sentimenti. I due, che hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi tre mesi fa, si godono momenti di relax e spensieratezza tra weekend romantici e la vacanza appena trascorsa a Miami. C'è però chi ha insinuato, tra i fan del programma, che la coppia stia fingendo di stare insieme. Un utente, in particolare, ha inviato una segnalazione a Deianira Marzano, esperta di Gossip e di cronaca rosa.

La segnalazione a Deianira su Ida e Alessandro

Un fan di Uomini e donne, nelle score ore, ha scritto su Instagram a Deianira Marzano: "Ho amicizia in comune con Alessandro e lui e Ida, che millantano questo grande amore, in realtà hanno detto ad amici vicini che comunque stanno al gioco perché lei sa come funziona". Questa persona ha poi aggiunto anche che a loro non costa nulla, sono amici, si fanno un viaggio, si divertono e la manfrina va avanti.

"Infatti se noti non si baciano mai", ha concluso l'utente in questione. Alessandro dunque starebbe inscenando di provare un sentimento nei confronti di Ida Platano solo per ottenere visibilità. Intanto, la coppia sui social si mostra insieme sempre più affiatata e serena.

Questo fine settimana per esempio, lo hanno trascorso insieme presso le terme di Bormio tra le montagne innevate e i bagni in acque calde. Nei video condivisi con i follower non mancano di scambiarsi baci ed effusioni.

Ida vuole confrontarsi con il suo ex Riccardo Guarnieri

Intanto, come trapelato dalla registrazione di Uomini e Donne del 28 gennaio scorso, Ida Platano avrebbe chiesto di potersi confrontare con il suo ex Riccardo Guarnieri.

E' stata la stessa Maria De Filippi a comunicare al tarantino la richiesta fatta dalla parrucchiera bresciana. Nelle prossime puntate del programma dedicato ai sentimenti potremmo dunque assistere ad un loro confronto. Tra i due i rapporti non sono pacifici e in studio, prima che Ida lasciasse la trasmissione con Alessandro Vicinanza, gli scontri erano all'ordine del giorno.

Litigi, battibecchi, discussioni dietro le quinte e lacrime, hanno caratterizzato il loro rapporto. C'è chi ha sempre sostenuto, come lo stesso opinionista Gianni Sperti, che il loro sentimento non si sia in realtà mai spento e ancora nutrano dell'amore l'uno per l'altra. Anche su questo, è intervenuta Deianira Marzano. L'infuencer ha dichiarato che se si sta bene con la persona con cui si è fidanzati, non si dovrebbe sentire il bisogno di avere un confronto con il proprio ex, con cui già ci sono stati in passato 10.000 confronti.