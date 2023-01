Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Un altro domani', trasmessa per la prima volta in Spagna il 25 gennaio 2021. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui sogni di Julia (Laura Ledesma), sul desiderio di Sergio (Miguel Brocca) di festeggiare il compleanno dell'amata, sull'intenzione di Cloe (Gloria Camila Ortega) di lasciare il fidanzato, sui problemi sentimentali di Julia, sulle perplessità di Carmen (Amparo Pinero) sullo strano comportamento di Kiros (Ivan Mendes) e sulle minacce subite da quest'ultimo.

Julia ha dei dubbi sui suoi sentimenti per Sergio

Le anticipazioni di 'Un altro domani' ci segnalano che Julia si addormenterà profondamente e vedrà in sogno la nonna. Stupita per l'accaduto, la giovane ne parlerà ampiamente con Mario. Sergio si renderà conto che il compleanno della fidanzata è ormai vicino e chiederà aiuto ad Elena per organizzarle una bellissima festa a sorpresa. Poco dopo, però, Julia scoprirà casualmente l'idea del fidanzato e gli intimerà di annullare ogni tipo di festeggiamento per il suo compleanno. Cloe deciderà finalmente di lasciare Eric e si preparerà a farlo. Poco prima di mettere in atto il suo intento, però, la donna verrà a sapere che il fidanzato è riuscito finalmente ad ottenere un incontro con il padre in carcere.

Non volendo rovinare il momento di felicità di Eric, Cloe deciderà di rimandare la sua decisione di lasciarlo. Non sapendo nulla, il giovane le chiederà addirittura di accompagnarlo a visitare il padre in prigione. Julia inizierà a dubitare del suo amore per Sergio. La giovane, infatti, intuirà che i suoi sentimenti per il suo fidanzato potrebbero non essere così forti come credeva.

Non sapendo cosa fare, la giovane cercherà di addormentarsi nella speranza di avere dei consigli della nonna in sogno. Mario verrà a sapere del compleanno di Julia e le consegnerà un misterioso regalo che potrebbe dissipare tutti i suoi dubbi.

Carmen soffre per il comportamento di Kiros

In Guinea, Carmen non riuscirà a spiegarsi il motivo per il quale Kiros non voglia più fuggire con lei.

Non sapendo cosa fare, la giovane chiederà spiegazioni all'amato che continuerà a mostrarsi molto reticente nel raccontarle la verità. Non contenta, Carmen manderà a chiamare Mabale e gli chiederà se sa qualcosa sullo strano comportamento di Kiros. Quello che i due uomini si rifiuteranno di ammettere è che il giovane è così restio a partire con Carmen perché è stato minacciato.