Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 16 al 20 gennaio, rivelano che Silvia sarà in grave pericolo. La proprietaria del Vulcano finirà infatti vittima di una rapina. In quel momento però sarà presente anche l'agente di scorta Damiano Renda, pronto a intervenire.

Dopo l'ennesimo scontro con Nunzio, Alice deciderà di denunciare il ragazzo, ma Elena non sarà convinta della scelta di sua figlia.

In una storyline dai toni più leggeri, Guido e Mariella proveranno a tirare su di morale Michele, ormai rimasto da solo.

I due, però, potrebbero presto pentirsene.

Bianca verrà isolata dai suoi compagni, a causa del suo sostengo ad Antonello.

Un posto al sole, trame 16-20 gennaio: Damiano sventa una rapina

Nei prossimi episodi di Upas, Silvia (Luisa Amatucci) correrà un gravissimo pericolo. La donna finirà infatti vittima di un tentativo di rapina. In quel momento però sarà presente anche Damiano (Luigi Renda) che riuscirà a sventare il crimine. Non ci saranno conseguenze quindi per la proprietaria del Vulcano ma il gesto eroico della guardia colpirà moltissimo Viola (Ilenia Lazzarin), che si sentirà ancora più attratta dall'uomo.

In seguito l'agente di scorta, convinto di star tradendo la fiducia del magistrato Nicotera (Paolo Romano), prenderà una decisione sconcertante.

Alice denuncia Nunzio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Alice (Fabiola Balestriere) prenderà una difficile decisione e denuncerà Nunzio (Vladimir Randazzo). Elena (Valentina Pace) però, che non è mai stata convinta a pieno dal racconto di sua figlia, non sarà d'accordo con questa scelta.

Nel frattempo Franco (Peppe Zarbo) informerà Katia (Stefania De Francesco) della situazione.

Nunzio, afflitto dai sensi di colpa nei confronti di Chiara (Alessandra Masi), farà di tutto per recuperare il rapporto con lei, anche se ciò potrebbe peggiorare la sua, già delicata, situazione legale.

Un posto al sole, puntate dal 16 al 20 gennaio: Guido e Mariella aiutano Michele, Bianca sempre più isolata

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) inviteranno a pranzo Michele (Alberto Rossi), ma in seguito si pentiranno della loro decisione.

I due vorrebbero infatti fare compagnia all'uomo, convinti che si senta solo, ma si troveranno presto a fare una scoperta sconvolgente.

Bianca (Sofia Piccirillo) sarà sempre più ossessionata da Antonello (Gennaro Filippone) e pregherà i suoi genitori di permetterle di incontrarlo. Franco e Angela (Claudia Ruffo) non saranno però convinti che questo sia una buona idea. Nel frattempo la bambina, in classe, verrà isolata dagli altri bambini a causa della sua simpatia per Schisa.