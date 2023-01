La vicenda legata alla falsa accusa di Alice nei confronti di Nunzio sarà ancora al centro delle trame di Un posto al sole e finalmente arriverà ad una svolta importante. La giovane, come si evince dalle anticipazioni, negli episodi in onda su Rai 3 dal 23 al 27 gennaio, crollerà definitivamente, confessando la verità a sua nonna Marina. Quest'ultima riferirà la spiazzante novità a Roberto, il quale escogiterà una cinica strategia per salvaguardare la ragazza. Nel frattempo, Diego inizierà ad avere dei dubbi su Lia e la seguirà mentre Alberto farà un gesto eclatante.

Viola, intanto, sarà sempre più in crisi.

Un posto al sole, spoiler 23-27 gennaio: Silvia alle prese con le recensioni negative sul caffé Vulcano

Elena proporrà ad Alice di lasciarsi tutto alle spalle e di tornare a Londra. Nunzio, intanto, come svelano gli spoiler di Un posto al sole relativi alle puntate in onda dal 23 al 27 gennaio, dovrà recarsi in commissariato per riferire la sua versione dei fatti in seguito alla denuncia della Pergolesi. Il ragazzo affronterà il colloquio con grande coraggio. Nel frattempo, un evento mediatico, del tutto inaspettato, rischierà di creare non pochi problemi al Caffè Vulcano. Silvia, infatti, dovrà affrontare le recensioni negative che l'accusano di non aver licenziato il cuoco: tentennerà molto sulla possibilità di rispondere o meno alle accuse.

Intanto, Alice sarà sempre più in preda ai sensi di colpa e sotto pressione. Poco dopo, Bianca avrà un incidente scolastico che rischierà di aprire una frattura nel rapporto tra Angela e Franco, i quali non saranno d'accordo sulla possibilità di punire o meno la figlioletta. La ragazzina, intanto, sarà sempre più isolata dai compagni di classe.

Intanto, Guido farà un'uscita di soli uomini con Michele mentre Mariella e Serena avranno un altro screzio: Del Bue si vedrà costretto dalla moglie a rimproverare Cirillo.

Un posto al sole, puntate 23-27 gennaio: Ferri mette in atto una strategia per proteggere Alice

Alice non sopporterà più la pressione ed i sensi di colpa: confesserà così la verità a sua nonna Marina.

La donna, subito dopo, riferirà la novità a Roberto: anziché arrabbiarsi con la nipote acquisita per aver mentito su una vicenda tanto delicata, Ferri metterà in atto una strategia davvero cinica per proteggerla e salvaguardare la sua reputazione. Ferri e Marina, infatti, non volendo che la giovane vada incontro a tanti pericoli, cercheranno di evitare che confessi la verità su quanto successo con Nunzio.

Nel frattempo, il Caffè Vulcano verrà attaccato dagli utenti social mentre Elena si lascerà travolgere dall'affetto delle ritrovate amiche. Poco dopo, Bianca, ormai isolata dai compagni di classe, spiazzerà i genitori con una particolare richiesta rischiando di acuire le tensioni già esistenti tra loro.

Poco dopo, Viola sarà profondamente in crisi e farà fatica a mettere da parte i sentimenti che prova per il giovane Damiano. Diego, intanto, inizierà ad avere dei dubbi su Lia.

Lia ottiene ciò che voleva, Diego dubita di lei

Alberto, negli episodi Un posto al sole in onda dal 23 al 27 gennaio vivrà un momento di crisi esistenziale piuttosto intenso e rifletterà molto sulle azioni che ha commesso in passato. In seguito alla riflessione, l'uomo si renderà protagonista di un gesto eclatante ed inaspettato che porterà Lia ad ottenere ciò che voleva sin dal primo giorno in cui ha messo piede a Palazzo Palladini. Diego, intanto, comincerà ad avere molti sospetti circa la sincerità della giovane di cui è innamorato e prenderà una decisione importante.

Giordano junior vorrà capire come stanno davvero le cose e così deciderà di seguirla.

Intanto, Viola vivrà un momento molto intimo con Damiano e ciò non farà altro che aumentare la sua confusione sentimentale. La donna, infatti, faticherà a riprendere in mano la sua vita anche se sembrerà ormai rassegnata a non vederlo più. Infine, Mariella e Serena continueranno a bisticciare per stupidi motivi nonostante Guido cerchi in tutti i modi di evitare che ciò avvenga.