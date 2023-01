Tensione alle stelle in Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate di gennaio vedono Clara davanti a una verità che le farà molto male. Alberto le ha mentito sui gioielli di Lia, in modo da farla franca. Tuttavia, nei nuovi episodi di Upas che andranno in onda su Rai 3, Clara riuscirà ad aprire la cassaforte, trovandosi davanti monili e lingotti d'oro. A quel punto, affronterà il compagno, che la spaventerà con una inaspettata reazione.

Un posto al sole, le nuove puntate di gennaio: Alberto mente a Clara

Nel dettaglio, nelle nuove puntate di Un posto al sole Alberto continua a negare di aver rubato i gioielli che ha trovato nel seminterrato e che Lia reclama, anche se con molti dubbi.

In questa complicata trama, infatti, tutti nascondono qualcosa, compresa la misteriosa Longhi, che sta approfittando del buon cuore di Diego per arrivare al suo obiettivo.

Clara non si fiderà delle parole di Alberto e, dietro consiglio di Marika, deciderà di andare a fondo della questione, aprendo la cassaforte con l'aiuto dell'amica. Quello che troverà, la farà restare senza fiato.

Un posto al sole, trame gennaio: Clara affronta Alberto

Nella cassaforte di Palladini c'è il tesoro che reclama Lia, anche se sappiamo molto bene che anche lei mente e che non è chi dice di essere. Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole Clara, per schiarirsi le idee, andrà al bar Vulcano e proprio qui vedrà Alberto trattare in malo modo Lia, creduta da tutti una povera vittima.

Davanti a quella scena, Clara rivedrà l'Alberto di un tempo, prepotente e minaccioso anche con le donne e così deciderà di intervenire, convinta che sia dalla parte del torto.

Un posto al sole prossime puntate gennaio: Alberto aggredisce Clara

Purtroppo, l'insistenza e il desiderio di difendere Lia costeranno molto care a Clara nelle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel mese di gennaio su Rai 3.

Alberto, infatti, davanti alle accuse della compagna, perderà completamente il controllo, finendo per aggredirla.

La povera Clara, ignara che anche Lia abbia mentito, si lascerà travolgere dall'ira di Alberto e, come sempre, non avrà la forza di reagire, andando a rifugiarsi nel solito angolino e abbassando la testa impaurita da quello che potrebbe accadere.

Tuttavia, in questa occasione, Marika avrà un ruolo importante, spronando l'amica Clara a non darla vinta ad Alberto e a non lasciarsi condizionare da un uomo che non è affatto cambiato come le aveva promesso. Che cosa deciderà di fare Clara? Denuncerà Alberto rischiando di perdere tutto oppure lo coprirà, facendo in realtà il gioco di Lia? Non resta che aspettare le nuove puntate di Un posto al sole per scoprirlo.