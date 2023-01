Nelle ultime settimane a Un posto al sole la vicenda che ha riguardato la morte di Susanna e il patto di Niko con Picardi si è interrotta per dare spazio alla complicata situazione tra Alice e Nunzio, che ancora è in bilico.

Ma prossimamente un ritorno riaprirà le vecchie ferite di Niko, di Viola e del piccolo Jimmy. Si tratta di Lello Valsano, per il quale inizia il processo per il delitto di Susanna e per il tentato omicidio di Viola.

Lello Valsano torna nelle nuove puntate di Un posto al sole

Negli episodi estivi di Un posto al sole, la drammatica vicenda che si è conclusa con la morte di Susanna ha dato il via a conseguenze gravi e inaspettate, non solo per Niko.

Anche Viola, non riuscendo a reagire e sentendosi colpevole per quanto successo alla sua amica, ha iniziato a provare rancore nei confronti di Eugenio, che le aveva promesso di stare alla larga da casi difficili, visto che hanno anche un figlio. Promessa che Nicotera non ha mantenuto, preferendo il lavoro e la sua sete di giustizia. E così aveva messo a sus disposizione Damiano, una guardia del corpo che, con il passare del tempo, è diventato qualcosa di più per la professoressa.

Capendo di non poter andare avanti così, Damiano ha chiesto di farsi cambiare incarico, ma ben presto dovrà tornare sui suoi passi, dato che ci sarà il ritorno di Lello Valsano.

Anticipazioni Un posto al sole, Niko e Viola disperati per il caso riaperto su Susanna

Il ritorno di Lello avverrà per la riapertura del processo. La situazione non è delle migliori, perché il giudice ha intenzione di concedere uno sconto di pena per Lello, con la motivazione della seminfermità mentale.

Ma non è tutto: che cosa succederebbe se si venisse a sapere il patto stretto tra Niko e il signor Picardi, disposti a far fuori Valsano?

Quel che è certo è che riparlare di Susanna farà soffrire moltissimo Jimmy, Niko, Viola e tutti i suoi cari.

Un posto al sole: Lello potrebbe farla franca

In un momento di sconforto, Niko ha accettato il patto con Picardi, accecato dalla frustrazione per la notizia dello sconto di pena previsto per Lello. Non si esclude che la faccenda venga fuori e, in questo caso, per il giovane Poggi arriverebbero seri guai.

La vicenda si preannuncia piuttosto complicata e solo nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 si saprà come evolveranno le varie fasi del processo e quindi per Susanna e Viola sarà fatta una volta per tutte giustizia.