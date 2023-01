Nella soap opera Un posto al sole la storyline di Lia sta per chiudersi a stretto giro. Le anticipazioni delle puntate dal 6 al 10 febbraio non nominano il suo personaggio ed è quindi lecito pensare che l'epilogo alle sue vicende avverrà giovedì 2 febbraio. In quel particolare episodio ci sarà un confronto faccia a faccia definitivo tra lei e Diego che dovrebbe sancire la fine di questa trama.

A seguire analizziamo il personaggio di Lia Longhi e verranno approfondite le anticipazioni per dare una risposta esaustiva a questo interrogativo.

Un posto al sole: chi è davvero Lia?

Su questa domanda gli spettatori si sono interrogati a lungo e sono state elaborate le più disparate teorie da quelle che la vedevano una Palladini fino ad arrivare alle supposizione più fantasiose che la identificavano come l'ennesima figlia segreta di Ferri. Tali suggestioni, in seguito, hanno lasciato il passo a ipotesi più concrete come quella che Lia potesse essere una ladra o una truffatrice, ma la verità però è molto più semplice e, a conti fatti, è stata rivelata quasi subito agli spettatori.

Lia era semplicemente una badante e quando ha scoperto dell'esistenza di un tesoro a Palazzo Palladini ha voluto cogliere l'occasione per potersi riscattare. La stessa Giuliana Vigogna ha parlato del suo personaggio rivelando che non è cattivo ma ha solo avuto un passato difficile.

Il rapporto con Diego

Se può essere accettato che Lia non sia propriamente "cattiva" risulta indubbio però che abbia mentito e truffato per raggiungere i propri scopi. La cameriera ha preso in giro Roberto, Marina e altre sue colleghe. Va inoltre ricordato che ha persino minacciato Silvana, intimandole di non tornare.

Per finire non si può non citare il suo rapporto con Diego (Francesco Vitiello).

Il pubblico è diviso tra chi ritiene che Lia si sia innamorata del giovane Giordano e chi pensa invece che lo abbia solo usato per raggiungere i suoi scopi. A conti fatti Lia gli ha sempre mentito e, nonostante le belle parole, nessuno assicura che lei gli avrebbe detto la verità.

Nell'ultimo loro confronto Lia ha proposto a Diego di scappare assieme.

La sua offerta potrebbe essere letta come un desiderio di stare con lui, ma anche come un modo per non farsi denunciare.

Un posto al sole, anticipazioni: addio a Lia

Le anticipazioni confermano che Lia lascerà Napoli, ma rivelano anche che la ragazza subirà una cocente sconfitta.

Risulta quindi difficile davvero pensare che possa fuggire con Diego. Questo lascia aperte solo due possibilità. La prima è che Diego la lasci andar via rinunciando a denunciarla, la seconda è che Diego si faccia restituire i gioielli prima che lei lasci Napoli. Nel primo caso Lia subirebbe una sconfitta solo sul piano morale, mentre nel secondo caso si tratterebbe di una débâcle totale. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come andrà a finire.