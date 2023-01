L'episodio di Un posto al sole andato in onda su Rai 3 venerdì 27 gennaio si è concluso con un cliffhanger. Diego, dopo una rapida indagine, ha scoperto che Lia finora ha mentito a tutti. Tale dettaglio, in realtà, era già noto al pubblico, ma per la prima volta anche un protagonista della serie ne è venuto a conoscenza.

C'è un'altra questione però che ha sorpreso gli spettatori ed è stato il gesto generoso di Alberto. L'avvocato Palladini, infatti, in un rarissimo momento di crisi di coscienza, ha voluto restituire i gioielli a colei che riteneva la legittima proprietaria.

Complice la ricorrenza del giorno della memoria e il ricordo dei suoi coraggiosi familiari, l'uomo ha voluto compiere un atto nobile.

Upas: Alberto ha tenuto parte del tesoro

Osservando le immagini del tesoro si può notare subito come manchino alcuni preziosi. In particolare spicca l'assenza dei lingotti d'oro. A questo va aggiunto che l'avvocato Palladini ha già speso una parte di quei soldi acquistando l'auto di Niko e organizzando una settimana bianca assieme a Clara (Imma Pirone).

Certo Alberto potrebbe avere attinto al suo conto personale, ma il dubbio che abbia tenuto parte del bottino risulta più che lecito. In merito alla questione è intervenuto Maurizio Aiello in prima persona. L'attore infatti, in alcune sue stories pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram, ha svelato come sono andate realmente le cose.

Maurizio Aiello: 'Non sono mica scemo'

Maurizio Aiello ha postato il video in cui Alberto, visibilmente commosso, restituisce i gioielli a Lia (Giuliana Vigogna), ritenendola erroneamente la legittima proprietaria. Nel filmato campeggia però una scritta che non lascia spazio a dubbi che cita: "Ovviamente mi sono tenuto sia i diamanti che i lingotti d'oro!

E mica so scemo". Il tutto è accompagnato da alcune emoticon sorridenti.

Questo non ridimensiona la nobiltà del gesto di Alberto, ma sottolinea il fatto che l'avvocato abbia curato anche i propri interessi. Risulta impossibile capire il valore dei gioielli restituiti e di quello che invece ha tenuto per sé, ma la sensazione è che fosse abbastanza sia per lui che per Lia.

Un posto al sole: Lia sta per subire una sconfitta

Lia ovviamente non ha avuto nulla da ridire del resto, considerato come si erano messe le cose: il suo può ritenersi sicuramente un successo inaspettato. Ma a quanto pare presto la fortuna abbandonerà Lia. La ragazza non farà in tempo a godersi il tesoro che dovrà affrontare l'ira di Diego (Francesco Vitiello).

Il ragazzo pretenderà un incontro faccia a faccia per sapere dalla bocca di Lia, tutta la verità. Le anticipazioni non svelano molto riguardo all'esito di questo confronto, ma parlano di una cocente sconfitta per Lia. Resta da capire se la donna perderà solo l'amore di Diego o, assieme a quello, anche i gioielli..