Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole in onda tra gennaio e febbraio saranno incentrate sulle vicende di Nunzio e Alice. Per i due ragazzi arriverà il momento della resa dei conti finale, dopo che Alice deciderà di sporgere denuncia contro il figlio adottivo di Franco Boschi.

La ragazza, infatti, sostiene che Nunzio abbia provato a violentarla ma in realtà sono solo accuse infondate, frutto della sua immaginazione. E, nel momento in cui la verità verrà a galla, ecco che Marina e Roberto potrebbero intervenire per salvare la ragazza.

Alice pronta a denunciare Nunzio: anticipazioni Un posto al sole 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che la situazione per Nunzio assumerà una piega del tutto inaspettata, dato che Alice deciderà di portare avanti la sua tesi e continuerà a ribadire di aver subito un tentativo di violenza fisica dal ragazzo.

A quel punto scatterà la denuncia e per Nunzio inizierà uno dei periodi più complicati e difficili della sua vita, dato che rischierà seriamente di trovarsi nei guai per qualcosa che non ha commesso.

I colpi di scena non mancheranno e, le anticipazioni delle prossime puntate di questa stagione, rivelano che alla fine la verità verrà a galla.

Alice sarà smascherata e le sue bugie su quanto ha raccontato fino a questo momento ai danni di Nunzio, verranno scoperte.

Nunzio rischia i guai per colpa di chi vuole salvare Alice nella soap Un posto al sole

Eppure, quello che dovrebbe essere il "trionfo di Nunzio" in tutta questa triste vicenda, finirà per trasformarsi nell'ennesima sciagura ai danni del ragazzo.

Sì, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda tra gennaio e febbraio su Rai 3, rivelano che qualcuno deciderà di intromettersi in tutta questa vicenda e lo farà per difendere la giovane Alice.

Lo scopo, infatti, sarà quello di salvaguardare a tutti i costi la reputazione della nipote di Marina ed evitare così di metterla nei guai dopo le gravi bugie che ha messo in scena sul conto del figlio adottivo di Franco Boschi.

Roberto e Marina rovinano la vita a Nunzio nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Chi sono queste persone che potrebbero rovinare la vita a Nunzio per il bene di Alice?

Non si esclude che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione con Un posto al sole 2023, Marina e Roberto possano occuparsi della vicenda dopo aver scoperto tutta la verità dei fatti.

I due "pezzi grossi" di Palazzo Palladini potrebbero smuovere le loro potenti conoscenze per far sì che Alice non finisca nei guai e di conseguenza, in questo modo, mettere nei guai Nunzio e condannarlo.

Il ragazzo, quindi, potrebbe essere rovinato dalla perfidia di Marina e del suo promesso sposo Roberto che, già in passato, hanno dimostrato di essere in grado di spingersi ben oltre i limiti.