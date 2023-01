L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nel corso del 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Alice, dato che la ragazza si ritroverà a mettere in scena un piano a dir poco diabolico nei confronti di Nunzio.

Una situazione che creerà non poco scompiglio nella sua famiglia e a tal proposito non si esclude che nonna Marina possa correre in soccorso di sua nipote e rischiare di mettersi nei guai.

Alice spietata con Nunzio: anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole 2023 rivelano che Alice, dopo essere stata rifiutata definitivamente da Nunzio, si ritroverà a mettere in scena un piano a dir poco diabolico nei confronti del giovane Nunzio.

La ragazza fingerà di aver subito un tentativo di violenza fisica da parte di Nunzio e in questo modo creerà non poco scompiglio in famiglia.

Roberto Ferri sarà subito pronto a presentare denuncia nei confronti del cuoco, mentre Elena tornerà da Londra per stare al fianco di sua figlia e supportarla in questo momento delicato della sua vita.

Le menzogne di Alice potrebbero venire a galla nelle nuove puntate di Un posto al sole

Quella che verrà fuori sarà una versione completamente differente della realtà: Elena riuscirà a far ammettere a sua figlia che la sua è solo una vendetta spietata nei confronti di Nunzio, dato che non ha gradito e accettato il suo rifiuto.

La ragazza intende vendicarsi e per tale motivo si dirà disposta a portare avanti il suo piano per mettere nei guai il giovane cuoco del Caffè Vulcano.

Tuttavia la verità potrebbe venire ben presto a galla ed è a quel punto che potrebbe intervenire nonna Marina.

Marina potrebbe ritrovarsi nei guai per Alice nelle nuove puntate di Un posto al sole 2023

L'attrice Nina Soldano, in una delle sue ultime interviste, ha svelato che nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole Marina potrebbe essere coinvolta in una vicenda ancora più forte e intricata rispetto a quella che fino a qualche mese fa l'ha vista protagonista con il suo ex marito Fabrizio.

Di conseguenza non si esclude che Marina possa scendere in campo per difendere sua nipote, nonostante le accuse nei confronti di Nunzio non siano fondate, bensì frutto di menzogne e bugie da parte della ragazza.

Ancora una volta Marina potrebbe mettersi contro tutto e tutti pur di non far finire sua nipote nei pasticci e per l'ennesima volta potrebbe essere lei a ritrovarsi nei guai, e a dover affrontare l'ennesima vicenda spinosa, pronta a tener banco nelle prossime puntate della soap in onda su Rai 3.