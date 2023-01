Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50. Roberto è molto protettivo nei confronti di Alice e l'ha sempre trattata alla stregua di una figlia. A questo va aggiunto che l'imprenditore non ha mai nutrito stima e simpatia per Nunzio. Questo mix esplosivo porterà Ferri a voler ingaggiare una vera battaglia legale nei confronti del giovane Cammarota, in seguito al racconto della giovane Balestriere.

La ragazza tornerà a casa sconvolta, dopo aver avuto un'animata discussione con il figlio di Franco, così Alice rivelerà di aver subito un tentativo di violenza, ma cosa è successo realmente?

Un posto al sole, anticipazioni dal 9 al 13 gennaio: Alice mostra i segni di una violenza

Nella puntata di venerdì 6 gennaio Nunzio (Vladmir Randazzo) e Alice (Fabiola Balestriere) avranno un'animata discussione in merito alla loro "relazione". Lo stesso Cammarotta ammetterà di aver usato toni eccessivi, tuttavia la sua ammissione di colpa sarà poca cosa rispetto alle accuse che la nipote di Marina muoverà contro di lui. La giovane dichiarerà di essere scampata a un tentativo di violenza carnale da parte di Nunzio. A riprova delle sue pesanti accuse, la ragazza mostrerà a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e alla nonna dei vistosi lividi sui polsi.

Ferri e Marina contro Nunzio

Marina (Nina Soldano), che ha sempre avuto stima per Nunzio, sarà sconvolta dall'improvviso raptus del giovane, ma non avrà nessun dubbio sul racconto della nipote.

Dello stesso avviso sarà anche Ferri, che crederà ciecamente alle parole di Alice. L'uomo, inoltre, non ha mai visto di buon occhio Nunzio, quindi sarà molto propenso a credere che il ragazzo sia un violento.

Roberto, di fronte alle lacrime di Alice, si mostrerà determinato a proteggere la ragazza e a farla pagare al suo "aguzzino".

L'imprenditore deciderà di sporgere subito denuncia contro Nunzio, senza bisogno di ulteriori approfondimenti. Nel frattempo Marina farà rientrare Elena (Valentina Pace) d'urgenza a Napoli.

Un posto al sole, trame dal 9 al 13 gennaio: Elena non crede al racconto di sua figlia

Le anticipazioni rivelano che Elena non sarà dello stesso avviso di Roberto e Marina.

La donna, a differenza della madre e del suo compagno, inizialmente avrà più di un dubbio in merito al racconto di sua figlia. Elena conosce meglio di chiunque altro Alice e sa bene che è propensa a mentire, quindi l'affronterà e le chiederà di dire tutta la verità.

In realtà Alice ha mentito e si è inventata tutto. Nunzio è stato indubbiamente veemente nella lite, ma non ha alzato un dito contro di lei. Quanto ai lividi, la ragazza se li ha procurati da sola. Non è chiaro se la verità verrà mostrata agli spettatori subito o se verrà svelata in seguito tramite flashback, ma sta di fatto che la giovane non ammetterà di aver mentito a sua madre e continuerà con la sue bugie.

Ma che ne sarà di Nunzio nel frattempo?

Il ragazzo ammetterà di avere usato toni eccessivi, ma negherà qualsiasi altro tipo di accusa. Il giovane potrà contare sul sostengo di Franco e Angela. Elena, inizialmente dubbiosa, dinanzi al racconto di Alice non potrà che schierarsi con la figlia e questo la porterà a scontrarsi anche con la sua amica.