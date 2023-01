Un posto al sole continuerà ad andare in onda su Rai 3 anche nella settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio, sempre dalle 20:50 su Rai 3. Dopo un periodo turbolento, qualcosa potrebbe cambiare per la piccola Bianca. In occasione dell'apertura del processo a suo carico, si tornerà a parlare di Valsano e dell'attentato che ha visto Susanna come vittima. Sarà così che i famigliari della giovane, Niko e Viola sprofonderanno nuovamente nel dolore e si dovrà anche prendere una sofferta decisione. Nel frattempo Diego avrà una scioccante rivelazione su Lia Longhi, mentre Alice sarà pronta per far ritorno a Londra.

Un posto al sole, anticipazioni fino al 3 febbraio: Diego scioccato da una rivelazione su Lia

Continuano le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. A causa di quanto accaduto ad Antonello, la giovane Bianca ha iniziato ad attraversare un tunnel lungo e buio. Nelle prossime puntate di Un posto al sole la figlia di Angela continuerà ancora a navigare nella crisi, ma ci penserà Viola a scuotere i compagni di classe della bimba: con un discorso la maestra Bruni farà leva sui suoi allievi. Intanto Bianca riceverà una visita a sorpresa, di chi si tratterà?

Grossi problemi in arrivo per Diego. Dopo aver scoperto qualcosa su Lia, il ragazzo non potrà non domandarsi se la donna lo ami veramente e quale sia la sua reale natura.

Nemmeno il tempo di fare luce su questi dubbi, che Giordano verrà inghiottito da un'altra scioccante rivelazione, che lo porterà ad aprire gli occhi su Longhi. Mentre Lia si sentirà tremare la terra sotto i piedi, questa faccenda finirà per seccare anche Roberto Ferri e Marina.

Spoiler Un posto al sole al 3/2: processo a Valsano, si riaprono vecchie ferite

Marina non mancherà di spronare Alice, la quale sarà pronta a mettere una pietra sopra le recenti faccende che hanno portato Nunzio a essere convocato in questura. In realtà dentro la ragazza si celerà un disagio, che non passerà inosservato agli occhi di Elena.

Spazio anche al processo a Valsano nelle prossime puntate di Un posto al sole. Questa situazione finirà per riaprire delle vecchie ferite, oltre a spingere Niko a prendere una dolorosa decisione destinata, a quanto pare, ad acuire le sofferenze per la dipartita di Susanna.

Alice pronta a tornare a Londra nelle prossime puntate di Un posto al sole

Alice si accingerà a partire per Londra, mentre Nunzio, desideroso di rivedere Chiara, sarà sorpreso da una inaspettata visita. Diego e Lia avranno un confronto durissimo, che per la donna non avrà esito positivo.

Le trame annunciano che il processo a Valsano finirà per turbare anche Viola.

Cerruti resterà spiazzato davanti all'improvviso invito di Bufalotto, mentre Mariella dovrà vedersela con: Bice che vorrebbe andare in crociera, la solitudine che investirà Salvatore e la vicenda riguardante Castrese.