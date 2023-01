Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 ma anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo nostrano ideato da Wayne Doyle, in merito alle puntate che saranno trasmesse mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio, riportano che l'ultima confessione di Alice Pergolesi sembrerà un fulmine a ciel sereno sia per Marina Giordano che per Roberto Ferri. Gli attacchi social contro il Vulcano continueranno imperterriti, mentre Elena sarà entusiasta dall'affetto che riceverà da alcune sue vecchie amiche.

La piccola Bianca Boschi, intanto, farà una richiesta dai tratti spiazzanti ai genitori. Nel frattempo Viola Bruni non saprà in che modo reprimere ciò che prova per Damiano Renda. Ferri e Giordano, intanto, cercheranno di dissuadere Alice dal confessare di aver mentito, mentre Diego comincerà a dubitare sul conto di Lia Longhi. Alberto Palladini, in ultimo, sarà chiamato a riflettere sulle ultime azioni messe in atto.

Marina e Roberto sorpresi dall'ultima confessione di Alice

Gli spoiler di Un posto al sole, riguardo gli episodi che andranno in onda mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio, anticipano che la denuncia per abusi avanzata da Alice nei confronti di Nunzio Cammarota sarà decisamente inaspettata sia per Marina che per Roberto.

A tal proposito, Ferri cercherà di salvaguardare la giovane Pergolesi mettendo in atto una strategia di grande efficacia ma anche cinica.

Il caffè Vulcano, intanto, continuerà a essere il bersaglio preferito dalle accuse provenienti dai social network.

La piccola Bianca farà una richiesta spiazzante ai genitori

Le trame della fiction daily della terza rete Rai, in merito alle puntate che saranno trasmesse mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio, evidenziano che Elena si lascerà travolgere dall'affetto di alcune vecchie amicizie.

La piccola Bianca, intanto, proseguirà a dover fare i conti con l'ostracismo da parte dei compagnetti di scuola, stufa di ciò Boschi junior farà una spiazzante richiesta ai genitori Franco e Angela.

Viola non saprà come reprimere ciò che prova per Damiano

Le anticipazioni della soap opera di Rai 3, riguardo agli episodi che andranno in onda mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio, riportano che i sentimenti che Viola prova nei confronti di Damiano saranno più vivi e pressanti che mai, con la maestra che non saprà come reprimerli.

Alice, intanto, vorrà ripulirsi la coscienza ammettendo di aver mentito in merito agli abusi subiti da parte di Nunzio.

Marina e Roberto, però, non saranno d'accordo con tale linea di condotta e cercheranno di dissuadere la giovane Pergolesi dal dire la verità.

Diego, invece, comincerà a nutrire dei dubbi su chi sia davvero Lia. Alberto, infine, si troverà costretto a riflettere sulle ultime azioni commesse.