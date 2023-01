Arriva la verità sulla vendetta di Alice nelle puntate di Un posto al sole dal 9 al 13 gennaio che andranno in onda su Rai 3 . Le anticipazioni fanno chiarezza su ciò che accadrà: Alice si procurerà da sola dei lividi sui polsi e poi correrà piangendo da Marina e Roberto, dicendo che Nunzio ha tentato di abusare di lei. A Palazzo Palladini ci sarà anche Elena, accorsa dopo la vile bugia che ha raccontato sua figlia e che potrebbe rovinare per sempre Nunzio. Di seguito, quello che succederà.

Un posto al sole anticipazioni: Alice si vendica di Nunzio

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole svelano che la vendetta di Alice sarà terribile. La giovane Pergolesi non ha accettato di essere respinta da Nunzio, che ha scelto di stare con Chiara, la ragazza che davvero ama e con la quale ha progetti. Tuttavia, la breve relazione che Cammarota ha avuto con Alice porterà conseguenze gravi e inaspettate. Nelle prossime puntate ci sarà un ultimo loro incontro, che darà modo ad Alice di compiere la sua vendetta, inconsapevole di poter rovinare per sempre il ragazzo del quale si è invaghita e che vuole punire per il suo rifiuto.

Un posto al sole nuove puntate: Alice si procura dei lividi

Che cosa sarà capace di fare Alice? Nessuno potrebbe mai immaginarlo. Una volta uscita dall'appartamento di Cammarota, si procurerà dei lividi ai polsi e correrà in lacrime a Palazzo Palladini, accusando Nunzio di aver abusato di lei. Ovviamente, Marina e Roberto le crederanno nell'immediato, vedendola sconvolta.

Elena volerà a Napoli per stare vicino alla figlia, senza sapere che ha inscenato un triste teatrino per un suo capriccio, abituata a ottenere tutto ciò che vuole.

Un posto al sole prossimi episodi: Roberto pronto a denunciare Nunzio

Il racconto di Alice metterà Nunzio nei guai e non saprà cosa fare. Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Cammarota ammetterà le sue colpe, dando un grande dispiacere a Chiara che, tuttavia, aveva già intuito tutto.

Respingerà però ogni accusa mossa da Alice e chiederà supporto a Franco e Silvia, certi della sua innocenza. Roberto, invece, che mai ha sopportato Nunzio, sarà pronto a sporgere denuncia, portandolo in tribunale. Davanti alle conseguenze delle sue folli bugie, Alice inizierà a sentirsi in colpa.

Un posto al sole: quali conseguenze per Alice?

Elena, che ben conosce sua figlia, inizierà a pensare che abbia detto una bugia per vendicarsi e la inviterà a fare la cosa giusta. Anche Marina non crederà alla versione della nipote, che diventerà sempre più contraddittoria. La situazione andrà fuori controllo dopo che Angela ed Elena saranno sul punto di finire in tribunale per risolvere la faccenda, rischiando di mettere fine alla loro lunga amicizia.

Insomma, tutto Palazzo Palladini sarà in subbuglio per le bugie di Alice e le sue accuse ai danni di Nunzio. Qualora ammettesse di aver mentito, come reagirà Cammarota? La perdonerà o la denuncerà a sua volta? Resta poi da capire che cosa deciderà di fare Chiara, davanti al tradimento del ragazzo che era pronta a sposare.