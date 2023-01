Non smettono di sorprendere gli appuntamenti con Un posto al sole. Nel corso della settimana che va dal 16 al 20 gennaio arriveranno tanti colpi di scena. Alice deciderà di sporgere denuncia contro Nunzio, mettendo in seria crisi lo chef e scatenando diversi contrasti tra le persone a lei vicine. Clara, invece, nutrirà sempre più dubbi nei confronti di Diego. La donna continuerà a indagare e alla fine riuscirà a scoprire la verità sui gioielli appartenuti alla famiglia di Lia. Michele si sentirà sempre più solo, e Guido e Mariella faranno il possibile per aiutarlo.

Trame Un posto al sole al 20 gennaio: sempre più tensione tra Viola e Damiano

Alice avrà un nuovo confronto con Nunzio, alla fine del quale prenderà una decisione spiazzante. La ragazza vorrà denunciarlo per violenza, mettendosi di fatto contro molte persone, compresa sua madre che non approverà la sua scelta. Franco parlerà con Katia per informala della situazione. Nunzio si sentirà in preda ai sensi di colpa nei confronti di Chiara e vorrà recuperare a tutti i costi il rapporto con lei. Lo chef sarà disposto anche ad aggravare la sua situazione agli occhi delle forze dell'ordine. Inoltre inizierà a meditare di partire. Le accuse mosse da Alice porteranno diverse tensioni: oltre che tra Marina ed Elena, anche tra Riccardo e Rossella sarà "guerra".

Silvia sarà in pericolo: qualcuno proverà a rapinarla. Damiano interverrà e riuscirà a sventare la rapina. Il poliziotto si avvicinerà sempre di più a Viola: nasceranno delle tensioni che saranno difficili da gestire. L'insegnante capirà che è arrivato il momento di prendere una posizione e le sue future scelte potrebbero portare grandi cambiamenti.

Spoiler Un posto al sole, puntate dal 16 al 20 gennaio: Bianca pensa ad Antonello

Dopo diverse indagini, Clara riuscirà a scovare la verità su Diego e i gioielli appartenuti alla famiglia di Lia. Si tratterà di una verità sconcertante, al momento non ancora nota. Lia si recherà al Vulcano per avere un confronto faccia a faccia con Palladini.

Clara interverrà in favore di Alberto, dopo aver scoperto tutta la verità sulla questione grazie a Marika. Guido e Mariella saranno pronti a sollevare il morale di Michele, che si sentirà sempre più solo. I due lo inviteranno a cena, ma si pentiranno ben presto della loro decisione: Mariella e Guido arriveranno di fatto a una conclusione sconcertante.

I pensieri di Bianca saranno fissi su Antonello. La ragazza vorrebbe andarlo a trovare, ma i suoi genitori non saranno d'accordo e non si renderanno conto delle gravi conseguenze che l'isolamento a scuola di Bianca potrebbe portare per la loro figlia.