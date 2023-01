Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana da lunedì 23 fino a venerdì 27 gennaio 2023, sono ricche di colpi di scena.

Alice inizierà a sentirsi in colpa dopo la querela verso Nunzio, anche perché il ragazzo verrà convocato dai poliziotti e sarà sottoposto a un interrogatorio, mentre Silvia si ritroverà investita da una serie di commenti negativi via social, che macchieranno la reputazione del Caffè Vulcano.

Bianca sarà la causa di una frattura tra i suoi genitori, infine Viola e Damiano si abbandoneranno a un momento di intimità, destinato a fare confusione nei sentimenti della donna.

Un posto al sole: Silvia nei pasticci per colpa di Alice, Nunzio finisce nei guai

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, a causa di una forte lite fra Bianca e Marco avvenuta tra le mura scolastiche, si creerà una frattura tra i genitori della giovane Boschi: infatti Angela e Franco non riusciranno a trovare un punto d’incontro in merito alla giusta punizione da dare alla figlia per ciò che ha fatto.

La querela di Alice ai danni di Nunzio non farà altro che causare problemi al ragazzo, che si vedrà costretto a presentarsi in questura per un colloquio con gli agenti.

Upas: Elena propone ad Alice di tornare a Londra

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, a causa del mancato licenziamento del cuoco, il Caffè Vulcano riceverà un mucchio di recensioni negative via social, che metteranno in gran difficoltà Silvia.

Mentre Mariella e Serena finiranno nuovamente al centro di una scaramuccia, Michele e Guido faranno un’uscita esclusiva tra uomini. Quando Del Bue verrà a sapere di quanto accaduto, non potrà che redarguire Mariella.

Intanto Elena, proporrà alla figlia Alice di fare ritorno a Londra: la ragazza si sentirà sotto pressione e tormentata dai sensi di colpa.

Roberto invita Alice a non dire la verità: le anticipazioni di Un posto al sole

Quando Roberto verrà a sapere che Alice aveva mentito sulla violenza di Nunzio, le proporrà una strategia per salvaguardare la propria reputazione e proteggerla dai possibili rischi cui potrebbe incombere. Insieme a Marina, Ferri proverà a convincere Alice a non rivelare la verità su ciò che è veramente accaduto con Nunzio.

Intanto Elena ritroverà il supporto e l’affetto dalle sue care amiche di sempre.

Intanto Bianca, sempre più isolata a scuola, farà una proposta ai suoi genitori, finendo per inasprire ulteriormente le tensioni tra Angela e Franco.

Un posto al sole, spoiler delle prossime puntate: Diego indaga su Lia

Gli spoiler svelano intanto che Diego inizierà a sospettare della sua fidanzata Lia, per tale motivo inizierà a indagare su di lei. Intanto Alberto sarà sempre più in crisi, rifletterà sulle sue azioni e alla fine deciderà di far ottenere a Lia ciò che voleva.

Infine Viola non vorrà più nascondere i propri sentimenti per Damiano e i due vivranno un momento di intimità che creerà ancora più confusione nel cuore della donna.