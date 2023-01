Non si fermano gli appuntamenti con Un posto al sole e sono tante le novità in arrivo durante gli appuntamenti serali che andranno in onda la prossima settimana. Al centro dell'attenzione ci sarà Micaela. La donna tenterà in tutti i modi di conquistare Samuel, essendosi resa conto di provare dei sentimenti per lui. L'intento della ragazza è ormai da tempo quello di allontanare Speranza da Sanuel. Come i telespettatori avranno potuto vedere, alla festa di Capodanno organizzata da Alice, Cirillo ha adoperato tutto il suo fascino per sedurlo. Le anticipazioni rivelano però che Mariella andrà in soccorso alla fidanzata di Piccirillo, cercando di contrastare le intenzione di Cirillo.

Trame Un posto al sole: Mariella e Altieri si alleano contro Cirillo

La situazione per Micaela si è andata a complicare quando si è resa conto che quello che le sembrava essere un solo flirt, in realtà era ben altro. La ragazza si è resa conto di provare dei sentimenti sempre più forti per Samuel. Speranza ha subito notato l'interesse di Cirillo e sarà decisa a fermarla il prima possibile. Fortunatamente Speranza troverà in sua zia una buona alleata. Da non dimenticare il conto in sospeso che Speranza ha con le Cirillo, dopo che le gemelle le hanno rubato il maglione per poi gettarlo all'interno dei rifiuti. Altieri potrebbe approfittare di questa situazione per vendicarsi.

Probabilmente Mariella riuscirà ad avere anche un faccia a faccia con Serena.

Tra Mariella e Cirillo la situazione è diventata molto tesa dopo la situazione del maglione. Mariella, per vendicarsi, ha trascinato con sé anche i maglioni di Serena, rovinandoli. Il confronto tra le due potrebbe servire per riappacificare la situazione.

Spoiler Un posto al sole: Alice accusa Nunzio di violenza

Tra le altre trame che terranno banco nelle prossime puntate di Un posto al sole ci saranno le accuse di Alice nei confronti di Nunzio.

Dopo essere stata nuovamente rifiutata, Alice deciderà di vendicarsi accusando Nunzio di violenza [VIDEO], in realtà mai subite. Accuse pesanti, che spingeranno diverse persone vicine ai due a prendere una posizione. Il comportamento di Alice spingerà Elena a tornare in casa a Napoli, per capire cosa stia succedendo alla figlia.

Nunzio si aggrapperà proprio al ritorno della Pergolesi, sperando che possa far cambiare idea alla figlia riguardo alle gravi accuse che gli addosserà. Le anticipazioni rivelano che per Elena e per una sua vecchia conoscenza le cose si metteranno male: l'amicizia tra Elena e Angela sarà messa a dura prova, perché entrambe si troveranno a dover difendere i loro figli.