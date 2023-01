Il successo di Un posto al sole non si ferma e le trame sono ricchissime di tensione. Negli episodi ora in onda tiene banco la storia segreta tra Alice e Nunzio che avrà risvolti drammatici nelle prossime puntate ma non solo. C'è anche la crisi tra Viola ed Eugenio, che va avanti da molto tempo. Viola non ha ancora superato la morte di Susanna ed è furiosa con il marito, che le aveva promesso di non invischiarsi più in faccende pericolose, ora che ha una famiglia. Così però non è stato. Come se non bastasse, la giovane Bruni sta iniziando a guardare con occhi diversi Damiano, l’agente di scorta che proprio suo marito le ha affidato.

Come finirà tra Viola e il magistrato? A raccontare ciò che succederà è Paolo Romano (Eugenio) in una sua intervista al portale TvSoap.

Un posto al sole, Eugenio delude Viola

La crisi tra Viola ed Eugenio in Un posto al sole è ormai conclamata. Tutto è precipitato dopo quello che è successo a Susanna, che ha perso la vita senza essere minimamente responsabile e la stessa Bruni ha rischiato di morire per colpa di Lello e la sua follia. Se Eugenio si fosse tenuto lontano da indagini pericolose, come del resto le aveva promesso dopo la nascita del piccolo Antonio, nulla di tutto ciò sarebbe accaduto. Tuttavia, Eugenio ha scelto comunque la giustizia e la sua missione da magistrato. L'attore Paolo Romano, riguardo la crisi con Viola, ha spiegato di capire molto bene le ragioni del suo allontanamento.

Una volta hanno minacciato e picchiato Raffaele, un'altra hanno ridotto in fin di vita lo stesso Eugenio, per poi arrivare alla dipartita di Susanna: ''Bisogna vedere la cosa anche dal punto di vista di Viola'' ha detto l'attore, parole che non fanno pensare a un lieto epilogo.

A tutto ciò si aggiunge la mancata promessa a Viola: ''Eugenio le aveva assicurato che si sarebbe fatto assegnare casi meno pericolosi, ma non è stato così''.

Un posto al sole anticipazioni: Eugenio rischia di perdere Viola

Paolo Romano ha parlato del personaggio di Eugenio, al quale è molto legato e che ama interpretare, definendolo ''un cavaliere bianco che porta avanti e lotta per i suoi principi''. Insomma un uomo senza macchia, onesto e che mette davanti a tutto la giustizia, anche a costo di perdere la sua famiglia.

Ebbene sì, perché ormai è assodato che Eugenio stia perdendo la moglie.

Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole Raffaele sarà preoccupato per Viola che, oltre a essere sempre più distante dal marito, ammetterà di provare qualcosa per forte nei confronti di Damiano.

Anticipazioni Un posto al sole, Viola e Damiano sempre più vicini

Gli spoiler dei prossimi episodi della soap vedranno Viola e Damiano sempre più legati, anche per ciò che sta accadendo al piccolo Manuel e a Rosa, entrambi in pessime condizioni di salute per le esalazioni della fabbrica di giocattoli contraffatti nella quale lavora la donna. Eugenio si accorgerà che sta perdendo per sempre sua moglie? A tal proposito, Paolo Romano ha detto: ''Non posso spoilerare tanto, ma diciamo che Viola ha le sue ragioni''.

L'attore sogna uno spin off in cui il magistrato e la giovane Bruni sono felici e contenti, segno che così, forse, non sarà mai. Infine, ha aggiunto: ''La vita vicino a un uomo come Eugenio se fosse nella realtà sarebbe un vero inferno''. Viola volterà pagina con Damiano? Non resta che attendere le nuove puntate di Un posto al sole per scoprirlo.