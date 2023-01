L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse tra fine gennaio e febbraio su Rai 3, rivelano che si continuerà a parlare del caso Nunzio-Alice.

La nipote di Marina, infatti, deciderà di andare avanti per la sua strada e sporgerà denuncia nei confronti del figlio adottivo di Franco che, di punto in bianco, si ritroverà in un mare di guai.

Per il ragazzo, infatti, comincerà un vero e proprio incubo dato che qualcuno proverà in tutti i modi a salvare la reputazione della ragazza, a discapito di Nunzio.

Alice mette nei guai Nunzio: anticipazioni Un posto al sole gennaio-febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno in onda tra gennaio e febbraio 2023 rivelano che Alice, nonostante si sia inventato tutto in merito al presunto abuso subito da Nunzio, deciderà di denunciare il ragazzo.

In questo modo, quindi, Nunzio si ritroverà messo nei guai e la situazione diventerà ben più complicata del previsto.

Un durissimo colpo per il figlio di Franco che, essendo consapevole della sua innocenza ed estraneità ai fatti, continuerà a lottare in tutti i modi per far sì che la verità possa venire a galla e trionfare.

Nunzio viene incastrato per salvare Alice: anticipazioni Un posto al sole gennaio-febbraio

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che ben presto si scoprirà quanto è realmente accaduto.

Alice, quindi, verrà smascherata ma ecco che entrerà in gioco qualcuno di potente, intenzionato a coprire la ragazza per poter salvaguardare la sua rispettabilità.

Nel corso delle prossime puntate della soap trasmesse tra gennaio e febbraio su Rai 3, ci sarà qualcuno che non si farà alcun tipo di scrupolo nei confronti di Nunzio, tanto da metterlo seriamente nei guai e in pericolo.

Chi metterà nei guai Nunzio nelle prossime puntate di Un posto al sole 2023?

La situazione per Nunzio non sarà affatto delle migliori: il ragazzo, infatti, verrà letteralmente incastrato per far sì che Alice possa uscire pulita da tutta questa vicenda, nonostante si sia inventata tutto.

Chi sarà questa persona che si interesserà della vicenda di Alice e finirà per incastrare il povero Nunzio? Riuscirà il ragazzo a far sì che la verità possa emergere per davvero?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che si assisterà anche a un trasferimento stabile di Elena, la mamma di Alice.

Come ha svelato l'attrice in una recente intervista, il soggiorno di Elena a Napoli non sarà circoscritto al caso di sua figlia, ma avrà ulteriore altro spazio nelle trame della soap opera di Rai 3.