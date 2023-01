L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole del 2023 potrebbe essere caratterizzato dalla nascita di un nuovo triangolo sentimentale che coinvolgerebbe Elena, Damiano e Viola.

La figlia di Ornella, nei prossimi episodi della soap opera in programma su Rai 3, si renderà conto di essersi innamorata del poliziotto e non potrà fare a meno di vivere una profonda crisi.

In tutta questa situazione, però, potrebbe entrare in scena Elena Giordano: dopo il suo rientro in città, la donna potrebbe ritrovarsi a strappar via Damiano alla sua amica.

Viola in crisi per Damiano: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole del 2023 rivelano che Viola inizierà a rendersi conto di provare qualcosa di forte nei confronti di Damiano.

Il feeling tra i due crescerà sempre più e, complice la crisi coniugale che sta vivendo con suo marito Eugenio, Viola inizierà a guardare con occhi diversi l'affascinante poliziotto.

Col passare del tempo la figlia di Ornella si renderà conto di non poter più riuscire più a far finta di non provare qualcosa di forte nei confronti di Damiano.

I sentimenti cresceranno sempre più e di conseguenza Viola si ritroverà a vivere un periodo di forte crisi.

Elena conquista Damiano nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Eppure, in questa intricata vicenda che riguarderà la figlia di Ornella, un ruolo importante potrebbe averlo Elena Giordano.

Perché dopo essere rientrata a Napoli per seguire il caso di sua figlia Alice, la donna continuerà a vivere nella città partenopea.

A tal proposito, non si esclude che la presenza di Elena possa non passare inosservata agli occhi di Damiano, al punto che tra i due potrebbe esserci un avvicinamento nel corso delle prossime puntate di questa stagione della soap opera serale in onda su Rai 3.

Elena potrebbe portar via Damiano a Viola nelle nuove puntate di Un posto al sole

Insomma, il sospetto è che tra Elena, Damiano e Viola possa nascere un triangolo sentimentale e, data la delicata situazione della figlia di Ornella, Giordano potrebbe ritrovarsi ad avere la meglio.

Elena potrebbe portar via Damiano alla sua amica e in questo modo riuscire a far breccia nel suo cuore.

Per Viola, dopo la fine del suo matrimonio con Eugenio Nicotera messo in crisi profondamente dalla morte di Susanna, potrebbe arrivare l'ennesima delusione sentimentale.

Elena porterà via il poliziotto a una delle sue migliori amiche?