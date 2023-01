La soap opera Un posto al sole continua con la propria messa in onda su Rai 3 anche dal 23 al 27 gennaio.

In particolare Nunzio sarà chiamato in commissariato per la prima volta dopo la denuncia di Alice, la quale inizierà ad avvertire i primi sensi di colpa per averlo querelato. La situazione diventerà di dominio pubblico e questo metterà anche in difficoltà Silvia, additata per non aver licenziato lo chef.

Spoiler Un posto al sole fino al 27 gennaio: Diego inizia a dubitare di Lia

Bianca continuerà a essere isolata a scuola e questo farà crescere in lei parecchio malessere.

A risentirne saranno anche Franco e Angela. La ragazzina farà una richiesta ai suoi genitori, ma questo comprometterà ancora di più il rapporto con loro. Insieme, la coppia sceglierà la punizione da dare alla figlia. Anche in questo caso però, i due avranno opinioni diverse sulla punizione da dare alla figlia.

Marina parlerà con Roberto e gli riferirà le ultime rivelazioni di Alice. Ferri si prodigherà così per cercare di attuare una strategia efficace.

Intanto Silvia sarà sempre più in difficoltà per gli attacchi al Caffè Vulcano. La questione di Alice e Nunzio diventerà infatti un caso mediatico e Silvia verrà additata per non aver licenziato lo chef, accusato di violenze.

Intanto un gesto eclatante di Alberto nei confronti di Lia non farà altro che intensificare i sospetti di Diego sulla ragazza, che finora credeva di conoscere bene: pertanto potrebbe fare delle indagini su di lei per vederci più chiaro.

Trame Un posto al sole: Mariella e Serena litigano

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, rivelano che fra Serena e Mariella ci sarà un nuovo litigio. La situazione tra le due sembrerà non volersi placare, nonostante le raccomandazioni fatte da Guido. Quest'ultimo deciderà di accettare l'invito di Michele e di trascorrere una serata insieme a lui.

Elena sarà sempre preoccupata per la figlia e le chiederà di rientrare a Londra e lasciarsi andare alle spalle la sua parentesi di vita a Napoli. In questo periodo così turbolento, Elena riuscirà a trovare il conforto della amiche. Mentre Nunzio dovrà presentarsi in commissariato dopo la querela di Alice.

La situazione tra Viola e Damiano sarà sempre più complessa. Le azioni del poliziotto infatti, non faranno che aggravare la crisi con l'insegnante, la quale farà sempre più fatica a mantenere la stabilità che vorrebbe.