L'appuntamento con Uomini e donne prosegue nelle giornate del 10 e 11 gennaio 2023 con nuove puntate inedite previste su Canale 5 nella fascia oraria delle 14:45.

I colpi di scena non mancheranno dato che, nel corso di questa settimana, si assisterà alla fatidica uscita di scena dal programma del tronista Federico Dainese.

Spazio anche alle vicende di Federico Nicotera che, con il suo modo di fare in studio, finirà per deludere la pretendente Alice, tanto da metterla in crisi.

Federico Dainese lascia il trono: anticipazioni Uomini e donne 10-11 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 10 e 11 gennaio 2023, rivelano che gli spettatori e appassionati del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, assisteranno all'uscita di scena dal programma di Federico Dainese.

Il giovane tronista, a distanza di un po' di mesi dall'inizio della sua avventura nello studio del talk show pomeridiano di Canale 5, deciderà di rinunciare alla scelta finale.

Federico annuncerà così le sue "dimissioni" senza fare alcun tipo di scelta finale e lasciando così senza parole sia il pubblico, che le pretendenti che aveva deciso di conoscere e frequentare fino a questo momento.

Un annuncio spiazzante che segnerà l'uscita di scena del tronista dal cast della trasmissione di Maria De Filippi, a distanza di qualche mese dall'addio al trono di Federica Aversano, l'altra tronista di questa edizione che ha preferito non scegliere nessuno dei suoi corteggiatori.

Alice delusa da Federico Nicotera: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne del 10 e 11 gennaio 2023, rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Federico Nicotera.

Il tronista si renderà protagonista di un episodio che, in studio, alimenterà un bel po' di polemiche e scatenerà soprattutto l'ira della sua pretendente Alice.

Gli spoiler delle prossime puntate, infatti, rivelano che Federico deciderà di ballare in studio con Carola e in questo modo metterà in disparte l'altra pretendente.

La reazione di Alice, però, non sarà delle migliori: la pretendente di alzerà furiosa e incavolata per il trattamento che le ha riservato il tronista e questa sua reazione non promette assolutamente bene, in vista della fatidica e attesa scelta finale del giovane tronista.

Lavinia sorprende Alessio Campoli: anticipazioni Uomini e donne 10-11 gennaio

Occhi puntati anche su Lavinia: le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che la tronista sarà alle prese con una nuova intensa esterna con Alessio Corvino e Alessio Campoli.

Tuttavia, Lavinia finirà per spiazzare nel momento in cui organizzerà nei dettagli l'uscita con Campoli e lo porterà in un ristorante francese in cui in passato i suoi genitori si sono corteggiati prima di fidanzarsi e mettere su famiglia assieme.