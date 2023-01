Perché è importante

L'appuntamento con Uomini e donne prosegue nella settimana 23-27 gennaio 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che, a destare clamore sarà l'assenza in studio del cavaliere Armando Incarnato: il cavaliere non parteciperà alle nuove puntate del talk show, dopo aver avuto uno scontro con Maria De Filippi.

Spazio anche alle vicende di Federico Nicotera, alle prese con un 'rifiuto' da parte di Carola in esterna.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Nelle ultime puntate di Uomini e donne, Federico si è lasciato andare con Alice e i due si sono resi protagonisti di un'esterna durante la quale è scattato un bacio, che ha indispettito Carola, tanto a farla scoppiare in lacrime.

Armando, invece, si è reso protagonista di uno scontro al vetriolo con Maria De Filippi: la conduttrice ha polemizzato contro i modi di fare del cavaliere napoletano nei confronti di una delle dame del parterre over.

Anticipazioni Uomini e donne 23-27 gennaio: Armando assente in studio

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne nella settimana 23-27 gennaio 2023 rivelano che, a colpire, sarà proprio l'assenza in studio di Armando Incarnato.

Il cavaliere del trono over non prenderà parte ai prossimi appuntamenti del talk show proprio dopo lo scontro tra Armando e Maria De Filippi.

Spazio poi alle vicende di Federico Nicotera: nel corso dei prossimi appuntamenti sarà protagonista di un'esterna con Carola, la quale però si rifiuterà di dargli un bacio passionale e lo saluterà con un semplice bacio sulla guancia.

Lavinia Mauro, invece, si ritroverà protagonista di un accesissimo scontro in studio con Alessio Corvino, dopo che in esterna c'è stato un nuovo bacio tra lei e l'altro pretendente, Alessio Campoli.

I video dai social network

Intanto, a tenere banco tra i fan social della trasmissione di Maria De Filippi è il rapporto tra Federico e Carola.

In tanti si augurano che il tronista possa scegliere proprio lei al rush finale di questo percorso anche se, nel corso dell'ultima puntata, Carola è crollata in lacrime dopo il feeling speciale in esterna tra Federico e Alice.

Le reazioni della rete

Immediata la reazione dei fan di Uomini e donne che, a questo punto, si augurano che le lacrime di Carola possano convincere Federico a fare la scelta giusta.

Sono stati tanti gli appelli dei fan a favore di Carola.

"Carola ha dimostrato di tenerci per davvero a Federico e merita di essere la scelta finale", ha scritto un utente sui social.

"Carola non merita di essere trattata in quel modo, derisa per i sentimenti che prova nei confronti del tronista. Non si fa così", ha scritto un altro commentatore social della trasmissione di Canale 5.

"Carola è di una dolcezza infinita. Lei e Federico sono bellissimi insieme", ha commentato un altro fan social di Uomini e donne.

Tutto quello che devi sapere su Uomini e donne

Tina Cipollari assente in studio a Uomini e donne

Nelle ultime puntate di Uomini e donne trasmesse il 17 e 18 gennaio ha fatto "scalpore" l'assenza in studio di Tina Cipollari. L'opinionista non ha preso parte alle puntate del talk show e, in tantissimi, hanno polemizzato sui social sostenendo che il programma perderebbe appeal e interesse senza di lei.

Tina verso le nozze con Vincenzo?

In attesa di scoprire quando tornerà in studio, sembrerebbe che l'opinionista di Uomini e donne possa convolare a nozze al più presto assieme a Vincenzo Ferrara, con il quale ci sarebbe stato un ritorno di fiamma ufficiale. I bene informati sostengono che Tina starebbe organizzando il matrimonio.

Ida Platano felice con Alessandro

A tenere banco tra i fan di Uomini e donne sono anche le vicende di Ida Platano. Sebbene sia uscita di scena dal cast del trono over assieme ad Alessandro, l'ex dama continua ad essere seguitissima sui social e, proprio in questi giorni, ha reso partecipi i fan della sua "luna di miele" a Miami con Alessandro, postando un bel po' di scatti su Instagram.