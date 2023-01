L'appuntamento con le nuove puntate di Uomini e donne, previste nel corso della settimana 23-27 gennaio 2023, promettono grandi colpi di scena.

In studio si parlerà delle vicende dei tronisti che stanno portando avanti i loro percorsi, ma anche dei vari protagonisti del trono over.

Occhi puntati sul percorso di Federico Nicotera, ma anche su quello di Alessandro, che sta portando avanti la frequentazione con un bel po' di dame.

Biagio esce con Carla e sbotta con Silvia: anticipazioni Uomini e donne 23-27 gennaio

Le anticipazioni di Uomini e donne della settimana 23-27 gennaio 2023 rivelano che Biagio deciderà di proseguire la sua frequentazione con Carla.

A quanto pare tra i due sta nascendo un buon feeling, tale da spingere il cavaliere napoletano a portare avanti questa conoscenza.

Al tempo stesso Biagio sarà protagonista anche di una nuova lite in studio con Silvia: il cavaliere sarà particolarmente duro nei suoi confronti, tanto da darle della persona "falsa e bugiarda", che inventerebbe le cose solo per accaparrarsi gli applausi del pubblico presente in studio.

Silenzio su Antonella e Luca: anticipazioni Uomini e donne 23-27 gennaio

Per quanto riguarda il percorso di Antonella e Luca, i due non saranno al centro delle puntate di Uomini e donne previste questa settimana.

Le anticipazioni rivelano che non si parlerà della loro relazione e non saranno protagonisti neppure di un ballo in studio.

Entrambi, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, erano molto giù e lei lo guardava in maniera triste.

Spazio anche alle vicende di Gemma: la dama torinese si ritroverà al centro dell'attenzione per la frequentazione con Alessandro, che intanto porterà avanti la frequentazione anche con altre dame.

In particolar modo Alessandro ha avuto modo di approfondire la conoscenza con Pamela, dato che i due hanno fatto il viaggio in treno insieme.

Federico sbotta con Carola: anticipazioni Uomini e donne 23-27 gennaio

Il cavaliere svelerà di essere venuto a conoscenza di un particolare che la dama non aveva mai svelato in trasmissione fino a quel momento: sembrerebbe che Pamela non abbia svelato di abitare con l'ex compagno ed ex socio.

Spazio anche alle vicende del trono classico: le anticipazioni di Uomini e donne della settimana fino al 27 gennaio 2023 rivelano che Carola e Federico saranno protagonisti di una nuova esterna insieme.

I due saranno in sintonia, ma sul finale di tale incontro Carola deciderà di non dare un bacio a Federico.

Durante il confronto in studio, Federico finirà per sbottare nei confronti della pretendente, al punto da accusarla di essere una persona superficiale.

Lei, però, rigetterà tali accuse al mittente, ribadendo di essere una ragazza che si rimbocca le maniche: oltre a portare avanti il suo percorso di studi, Carola ha svelato di dare anche una mano nell'azienda di famiglia.