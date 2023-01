L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, con l'attesissima nuova puntata su Canale 5 prevista alle 14:45 circa.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per una nuova sfilata femminile che vedrà scendere in campo le dame del trono over, tra cui Roberta.

Occhi puntati anche sulle vicende di Alessandro, il nuovo cavaliere del trono over, che sembra aver fatto breccia nel cuore di diverse dame che affollano il parterre senior.

Nuova sfilata in studio: anticipazioni Uomini e donne oggi 25 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e donne del 25 gennaio 2023, rivelano che ci sarà spazio per una nuova sfilata che vedrà scendere in pista le dame del parterre over.

Il tema di questa settimana è la "sensualità": le dame dovranno sfoggiare tutte le loro abilità nel cercare di provocare e sedurre gli uomini del parterre over, per cercare così di conquistare la vittoria finale.

I colpi di scena non mancheranno e, gli spoiler che arrivano da questa nuova sfilata, rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà in primis la dama Roberta Di Padua.

Roberta provoca e seduce Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 25 gennaio

La dama, ex fidanzata di Riccardo, deciderà di scendere in pista e di provocare proprio il cavaliere pugliese, reduce dalla fine di una chiacchieratissima frequentazione con Gloria.

Roberta sedurrà Riccardo facendolo sedere al centro dello studio e, dopo averlo bendato, inizierà ad imboccargli delle fragole.

Insomma, sembrerebbe proprio che Di Padua sia tornata di nuovo all'attacco, quasi come se volesse riconquistare il suo ex fidanzato.

Quale sarà la reazione di Riccardo Guarnieri di fronte a questo gioco di seduzione? Si lascerà ammaliare da Roberta Di Padua oppure no? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del talk show in programma oggi pomeriggio su Canale 5.

Alessandro conteso in studio: anticipazioni Uomini e donne 25 gennaio

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne del 25 gennaio 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Alessandro, tra i volti più chiacchierati e discussi di questa stagione.

Il cavaliere del trono over continuerà ad essere alle prese con più frequentazioni all'interno dello studio del talk show di Maria De Filippi.

Gemma, Pamela e Paola sono le tre donne che stanno frequentando Alessandro: le anticipazioni della puntata trasmessa oggi pomeriggio in tv, rivelano che Pamela finirà per crollare in lacrime.

Paola, invece, si lascerà andare ad una rivelazione piccante sul passato del cavaliere, tanto da scatenare l'ira di Gianni Sperti.