L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda oggi 27 gennaio, con una nuova attesissima puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Le anticipazioni sul talk show di Maria De Filippi rivelano che ci sarà grande spazio per le vicende dei due tronisti che, da diverse settimane ormai, stanno portando avanti i loro percorsi con soli due pretendenti a testa.

Occhi puntati in primis su Lavinia che, nel corso di questa nuova puntata del dating show Mediaset, si ritroverà a vivere un momento di crisi tanto da pensare anche al ritiro definitivo.

Carola rifiuta Federico: anticipazioni Uomini e donne 27 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 27 gennaio 2023, rivelano che l'attenzione sarà incentrata in primis sui due tronisti in carica.

Per Federico e Lavinia, infatti, si sta avvicinando il momento della fatidica scelta finale e in studio non mancheranno le incomprensioni con i loro rispettivi corteggiatori.

In particolar modo, le anticipazioni del talk show rivelano che Federico deciderà di portare in esterna Alice e organizzerà per lei un incontro molto importante: quello con suo nonno.

Situazione diversa con Carola: i due hanno avuto modo di vedersi per un confronto fuori dallo studio del talk show e non sono riusciti a trovare un punto di incontro.

Carola crolla in lacrime: anticipazioni Uomini e donne oggi 27 gennaio

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Carola rifilerà un sonoro rifiuto a Federico, lasciandolo senza parole nello studio del talk show Mediaset.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 27 gennaio 2023, rivelano che Carola ammetterà di sentirsi meno presa dal tronista, motivo per il quale in questo momento lei risponderebbe "no" in vista della scelta finale.

Anche in studio si parlerà di questo rifiuto: la ragazza confermerà le parole che ha detto in esterna, salvo poi crollare in lacrime.

Carola ammetterà che quest'ultimo periodo non è stato facile: la ragazza sostiene di sentirsi sola tanto che, da un po' di tempo, starebbe facendo questo percorso in solitaria, non ritrovando più quella complicità di una volta con Federico.

Lavinia pensa al ritiro: anticipazioni Uomini e donne 27 gennaio

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Federico, le anticipazioni di Uomini e donne del 27 gennaio rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Lavinia Mauro.

La tronista resterà profondamente delusa quando scoprirà che, dopo aver rinunciato alle esterne settimanali, i suoi due pretendenti non hanno chiesto informazioni su di lei alla redazione.

Un chiaro segnale del fatto che, sia Alessio Campoli che Alessio Corvino, non proverebbero qualcosa di forte nei suoi confronti, così come ha sottolineato anche Maria De Filippi.

Di conseguenza, la tronista si ritroverà in profonda crisi e senza nascondere la sua amarezza non escluderà anche un possibile ritiro dalla trasmissione, senza compiere la scelta finale.