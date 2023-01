L'appuntamento con le nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di febbraio si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Gemma Galgani, alle prese con l'ennesimo rifiuto.

Spazio anche alle novità legate al percorso di Roberta Di Padua, la quale deciderà di puntare su un volto giovane presente nel parterre del trono classico.

Ennesimo rifiuto per Gemma: anticipazioni Uomini e donne febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di febbraio 2023, rivelano che per Gemma arriverà il momento di mettere una pietra sopra alla sua frequentazione con Alessandro.

Sarà il cavaliere stesso a scegliere di chiudere la conoscenza con la dama torinese e quindi a mettere una pietra sopra in maniera definitiva.

Un duro colpo per Gemma che, per l'ennesima volta, si ritroverà a dover fare i conti con questo rifiuto che non passerà inosservato, dato che la dama sembrava crederci per davvero a questa nuova frequentazione che stava nascendo all'interno dello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Roberta punta su un ragazzo giovane: anticipazioni Uomini e donne febbraio

Occhi puntati anche su Roberta Di Padua: le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne del mese di febbraio 2023 rivelano che la dama del trono over noterà un giovane corteggiatore sceso in studio per conoscere meglio la nuova tronista, Nicole.

Roberta, ammaliata da questo giovane ragazzo di 31 anni, gli chiederà di presentarsi, lasciando intendere di essere interessata ad una possibile frequentazione.

Stando a quanto riportato dagli spoiler di Lorenzo Pugnaloni, non passerà inosservata la somiglianza tra questo ragazzo e l'ex tronista Davide Donadei, con il quale in passato, la dama era stata avvistata in seguito alla fine della sua storia d'amore con Chiara Rabbi.

Tira e molla tra Riccardo e Gloria: anticipazioni Uomini e donne febbraio

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne del mese di febbraio rivelano che si continuerà a parlare anche delle vicende di Riccardo e Gloria.

I due, per l'ennesima volta, saranno protagonisti di un tira e molla in studio, che non sembrerà portare a un qualcosa di positivo.

L'unica soluzione plausibile per i due protagonisti del trono over, sembra essere quella di voltare pagina definitivamente e lasciarsi alle spalle questa frequentazione, dato che non ha mai dato i frutti sperati.

Riusciranno a voltare pagina in maniera ufficiale, magari conoscendo nuove persone in studio? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa fortunata edizione del talk show.