Perché è importante

L'appuntamento con Uomini e donne prosegue per tutto il mese di febbraio in tv e le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per la resa dei conti finale tra Gloria e Riccardo.

Spazio anche alle vicende del tronista Federico Nicotera che, a ridosso della scelta finale, si lascerà andare con la corteggiatrice Carola.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5, Riccardo Guarnieri, pur ammettendo di sentire un trasporto nei confronti di Gloria, ha precisato di non volersi spingere oltre e quindi di non voler compiere delle scelte affrettate.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Federico ha messo in discussione l'atteggiamento di Carola, tanto da accusarla di essere fin troppo superficiale per i suoi gusti.

Anticipazioni Uomini e donne febbraio 2023

Le anticipazioni di febbraio sulle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Riccardo e Gloria si ritroveranno ad affrontare la resa dei conti in studio.

Il cavaliere pugliese ammetterà che, dopo le ultime vicende che li hanno visti protagonisti, si è reso conto di provare qualcosa di forte nei confronti della dama, tanto da arrivare a dire di essersi "quasi" innamorato.

Peccato, però, che la confessione di Riccardo finirà per scatenare un po' di polemiche in studio e, di fronte ai vari attacchi, Riccardo deciderà di lasciare lo studio e abbandonare le riprese del talk show.

Per Federico, invece, arriverà una nuova esterna con Carola: sarà quest'ultima ad organizzargli una sorpresa speciale. I due passeranno del tempo insieme e, al termine dell'incontro, scatterà un nuovo intenso bacio che farà crollare in lacrime l'altra pretendente, Alice.

I video dai social

Intanto l'ultimo confronto in studio tra Federico e Carola, continua a tenere banco sui social.

Il tronista non si è fatto problemi a sbottare e mettere in discussione il modo di fare della sua corteggiatrice.

"Sono sempre sbagliato io. Sembra che tu stia giocando", ha sentenziato il protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

Le reazioni della rete

In attesa della scelta di Federico, i fan social della trasmissione di Maria De Filippi, si dicono certi che sarà Carola ad avere la meglio al rush finale.

"Ormai si è capito che Federico è innamorato follemente di Carola", ha scritto un utente commentando le ultime vicende del tronista e della sua corteggiatrice.

"Federico uscirà da quello studio con Carola ma non dureranno tanto assieme", ha commentato ancora un altro spettatore di U&D.

"Lui è pazzo di Carola, ma secondo me rimpiangerà Alice", ha scritto ancora un altro spettatore social del talk show Mediaset.

Tutto quello che devi sapere su Uomini e donne

Presentata la nuova tronista Nicole

Al centro delle prossime puntate di Uomini e donne di febbraio, ci sarà spazio anche per la presentazione della nuova tronista Nicole. La ragazza ha 29 anni, e arriva da Roma. Nella sua clip di presentazione ha ammesso di essere alla ricerca di un ragazzo semplice e vero.

Giorgio Manetti potrebbe tornare a U&D

Giorgio Manetti potrebbe tornare a Uomini e Donne. lo storico ex fidanzato di Gemma, in una nuova intervista, non ha nascosto che gli piacerebbe poter rimettersi in gioco nel parterre del trono over

Riccardo e Armando verso l'Isola dei famosi?

Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato potrebbero partecipare all'Isola dei Famosi. I due potrebbero uscire di scena dal cast di questa edizione per prendere parte all'Isola dei famosi 2023, in onda da aprile in poi su Canale 5. I nomi dei due volti del trono over sono in lizza come papabili nuovi naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi.