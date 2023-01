Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste tra gennaio e febbraio 2023 su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e colpi di scena, legati in primis al trono di Lavinia Mauro.

La giovane tronista sembra essere giunta ad un passo dalla fatidica e attesa scelta finale ma, nonostante tutto, deciderà di mettere in discussione il suo percorso, facendo un annuncio del tutto inaspettato: Lavinia vorrebbe lasciare il trono senza scegliere.

Spazio anche alle vicende di Federico Nicotera che, in questi nuovi appuntamenti, si ritroverà a fare i conti con una risposta del tutto spiazzante da parte di Carola.

Lavinia pronta a lasciare il trono: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste tra gennaio e febbraio 2023 su Canale 5, rivelano che per Lavinia Mauro non sarà un momento facile del suo percorso in studio.

La tronista si ritrova divisa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, i due pretendenti giunti al rush finale di questa avventura.

Tuttavia, Lavinia ammetterà di essere delusa dopo aver scoperto che nessuno dei due ragazzi ha chiesto informazioni su di lei, alla redazione, durante la settimana, dopo la sua scelta di non fare incontri fuori dallo studio.

In trasmissione, quindi, nasceranno le polemiche e Lavinia si ritroverà ai ferri corti in primis con Alessio Corvino.

Una discussione che non promette nulla di buono, dat o che la tronista non potrà nascondere la sua amarezza tanto da ammettere di voler abbandonare il trono e quindi uscire di scena dal cast della trasmissione, senza fare alcun tipo di scelta finale.

Federico in crisi e deluso: anticipazioni Uomini e donne gennaio-febbraio

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne in onda tra gennaio e febbraio 2023 rivelano che si parlerà anche delle vicende di Federico Nicotera.

Il tronista, infatti, sarà in forte crisi dopo il "rifiuto" di Carola.

La pretendente ammetterà che, in vista della scelta finale del tronista non se la sentirebbe di dirgli "sì" e immaginare un futuro insieme, dato che nel corso delle ultime settimane si sarebbe sentita trascurata da Federico.

Un duro colpo per il tronista che, nel frattempo, farà i conti anche con la crisi di Alice, l'altra pretendente delusa dall'atteggiamento di Federico.

Roberta provoca Riccardo alla sfilata: anticipazioni Uomini e donne gennaio-febbraio

E poi ancora, gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova sfilata femminile che avrà come protagonista le dame del trono over.

Il tema di questa volta, scelto dalla produzione del talk show dei sentimenti di Canale 5, sarà quello della seduzione.

Non passerà inosservata la scelta di Roberta Di Padua che, durante la sfilata, deciderà di provocare il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, cimentandosi in una esibizione particolarmente "piccante" in studio, che coinvolgerà proprio il cavaliere pugliese.

Il ritorno di Armando in studio: nuove anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche sul rientro in studio di Armando Incarnato: dopo una settimana di assenza, il cavaliere napoletano ha ripreso parte alle registrazioni del talk show pomeridiano di Canale 5, scongiurando così l'ipotesi di una sua uscita di scena dal cast del trono over, dopo un'accesa discussione con Maria De Filippi.

In tanti, infatti, sul web e sui social avevano temuto che dopo la sfuriata in studio con la padrona di casa del talk show, Armando fosse "condannato" allo stesso destino della dama Pinuccia, la signora di Vigevano allontanata dal parterre dei senior dopo i continui battibecchi con Alessandro.

Alla fine non è stata così: Armando continuerà ad essere un volto del parterre over, alla ricerca del grande amore della sua vita.

Il 2023 si apre con un boom di ascolti per Uomini e donne nel daytime Mediaset

Un nuovo ciclo di appuntamenti che si preannuncia denso di colpi di scena per la trasmissione del primo pomeriggio Mediaset, da sempre leader indiscussa degli ascolti in daytime.

Anche in questo inizio anno 2023, l'appuntamento con Uomini e donne continua a registrare ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative, con picchi che hanno sfiorato la soglia dei tre milioni di spettatori e raggiunto punte del 28% di share nella fascia pomeridiana.

Ascolti tali da fra invidia alle trasmissioni che popolano la prima serata televisiva Rai-Mediaset in questa stagione televisiva 2023.