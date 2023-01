Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse tra gennaio e febbraio 2023 su Canale 5? Le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione di questa edizione rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Lavinia Mauro, la tronista di questa edizione giunta ormai a un passo dall'epilogo del suo percorso in studio.

Spazio anche alle vicende di Roberta Di Padua che, dopo un periodo di silenzio, tornerà di nuovo all'attacco e lo farà provando a riconquistare il suo ex Riccardo Guarnieri, reduce dalle fine della sua frequentazione con Gloria.

Lavinia ancora in crisi: anticipazioni Uomini e donne gennaio-febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda tra gennaio e febbraio 2023 su Canale 5 rivelano che per Lavinia arriverà il momento della resa dei conti finale e la ragazza proverà a fare un bilancio del suo percorso.

A distanza di una settimana dall'ultima registrazione, Lavinia chiederà informazioni alla redazione del talk show di Canale 5, per sapere se i suoi pretendenti hanno chiesto di lei nel corso degli ultimi giorni.

Peccato, però, che sia Alessio Campoli che Alessio Corvino non si sono interessati alla tronista. Sebbene manchi pochissimo alla fatidica e attesa scelta finale da fare in studio, sembrerebbe che i due pretendenti non siano affatto preoccupati.

Lavinia pronta a lasciare il trono: anticipazioni Uomini e donne gennaio-febbraio

Tale situazione finirà per mettere in crisi Lavinia e, a farla ragionare, ci penserà anche Maria De Filippi.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne in onda tra gennaio e febbraio 2023, rivelano che la padrona di casa del talk show proverà a far capire alla tronista che evidentemente da parte dei suoi corteggiatori non c'è un interesse reale e forte nei suoi confronti.

Parole che faranno crollare nuovamente Lavinia: la tronista non potrà trattenere le lacrime e, come se non bastasse, metterà in discussione il trono.

Lavinia, infatti, non escluderà la possibilità di lasciare il trono e quindi andare via dalla trasmissione senza fare alcun tipo di scelta finale.

Roberta provoca e seduce: anticipazioni Uomini e donne gennaio-febbraio

In attesa di scoprire come si evolverà questo percorso di Lavinia, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare anche di Roberta.

Durante le ultime puntate, la dama è stata messa un po' in disparte, complice il fatto che per lei non sono arrivati nuovi pretendenti.

Durante l'ultima registrazione del talk show, però, Roberta è tornata di nuovo all'attacco e lo ha fatto provando a far breccia nel cuore del suo ex Riccardo Guarnieri.

In occasione di una nuova sfilata, che aveva come tema la "seduzione", Roberta si è cimentata in un balletto provocatorio con Riccardo e lo ha "sedotto" con delle fragole.

Basterà il gesto della dama a riaccendere la fiamma della passione per Riccardo Guarnieri, reduce dalla fine della sua frequentazione con Gloria? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione che continua a registrare ascolti record nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.