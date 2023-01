Puntata difficile quella di Uomini e donne che si è registrata il 12 gennaio. Il trono classico non è mai stato così privo di protagonisti con sentimenti forti. Dopo l'abbandono di Federico, che non ha per nulla sorpreso Maria De Filippi e nemmeno il pubblico, adesso potrebbe arrivare quello di Lavinia, in seguito a quello che è successo. Indecisione anche per Federico Nicotera, che continua a non sapere chi portare fuori dal programma, nonostante siano passati mesi e la situazione sia più o meno la stessa, senza grossi scossoni o eventi eclatanti.

A proposito del trono over, puntata decisamente più frizzante. Tornano le sfilate e la prima dell'anno è stata dedicata al tema della seduzione, dove Roberta ha sedotto Riccardo con delle fragole, con grande rabbia di Gloria.

Anticipazioni Uomini e Donne: Lavinia scoppia in lacrime

Non ci si ricorda un'edizione di Uomini e donne con così tanti abbandoni al trono classico. A lasciare il programma senza scelta sono stati Federico Dainese e Federica Aversano ma, ironia della sorte, anche Lavinia Mauro potrebbe essere molto vicina a lasciare il trono. A quanto pare non sarebbe una decisione così improvvisa e senza senso, visto che i suoi due corteggiatori non sembrerebbero molto interessati a lei.

Uomini e Donne nuova registrazione: Maria De Filippi turba Lavinia

Nel frattempo la conduttrice Maria De Filippi ha voluto metterla in guardia, probabilmente per evitarle una delusione. Parlando con la tronista, le ha fatto capire senza indugi che Alessio Corvino e Alessio Campoli non sarebbero realmente interessati a lei, visto che non l'hanno nemmeno cercata e non hanno reazioni forti in puntata.

A quel punto Lavinia è scoppiata in lacrime, forse finalmente consapevole della realtà dei fatti. Federico, il suo collega tronista, ha cercato di stemperare la tensione facendola ballare, ma non è servito a molto.

Lavinia Mauro lascia il trono di Uomini e Donne?

Viste le premesse, come annunciano gli spoiler di Lorenzo Pugnaloni, non è difficile immaginare che Lavinia Mauro possa lasciare il trono di Uomini e Donne, come hanno fatto precedentemente Federica e Federico.

A proposito invece di Federico Nicotera, la situazione non sembra muoversi più di tanto, con i soliti battibecchi tra Alice e Carola, e nessun indizio che possa far pensare a una scelta imminente. Non resta che attendere e vedere che cosa deciderà di fare Lavinia, anche se il pubblico è unito nel pensare che possa davvero abbandonare il trono senza scelta.