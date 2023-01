Una delle anticipazioni più spiazzanti sulla registrazione di Uomini e donne del 6 gennaio, è quella sull'assenza di Armando Incarnato in studio. Quest'ultimo non ha partecipato alle prime riprese del 2023 e nessuno ha mai fatto accenno a lui. Un'ipotesi che sta serpeggiano sul web, è quella che Maria De Filippi potrebbe aver trattato il cavaliere come Pinuccia allontanata definitivamente dal cast del Trono Over dopo una serie di atteggiamenti sopra le righe.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Ieri pomeriggio Maria De Filippi ha condotto una nuova puntata di Uomini e Donne, la prime del 2023.

Le anticipazioni sulla registrazione del 6 gennaio, dunque, sono tante e tutte molto interessanti, a partire da quelle sui personaggi più discussi del Trono Over.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che il pubblico presente in studio ha subito notato l'assenza nel parterre di un veterano del cast: Armando Incarnato non era al suo solito posto e nessuno ha mai parlato di lui o del perché non fosse agli Elios il giorno dell'Epifania.

Una teoria che sta circolando in rete da qualche ora, dunque, è quella che il napoletano potrebbe essere stato allontanato definitivamente dal programma proprio come è successo a Pinuccia Della Giovanna un paio di mesi fa, quando la presentatrice l'ha invitata a non prendere più parte alle riprese settimanali per il bene di tutti.

Mistero sul ritorno a Uomini e Donne

Quando Pugnaloni ha anticipato che Armando era assente alle riprese del 6 gennaio, molti fan hanno ripensato al rimprovero che Maria De Filippi gli ha fatto la settimana scorsa davanti alle telecamere. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 29 dicembre, infatti, la conduttrice ha sgridato il cavaliere per il comportamento "da divo" che aveva avuto con una sua corteggiatrice.

"Ma pensi di essere l'unico qui? Ti senti un personaggio?", aveva chiesto con tono provocatorio la padrona di casa del dating-show a uno degli storici membri del parterre maschile del Trono Over.

Il fatto che Incarnato non abbia partecipato alla puntata di ieri sta portando tanti a ipotizzare che la sua avventura nel programma potrebbe essere finita per volere della conduttrice.

Quest'ultima, infatti, non ha riconfermato Pinuccia dopo una serie di strigliate pubbliche: sarebbe stata la stessa dama a raccontare ai suoi concittadini di essere stata "cacciata" a causa della sua insistenza con Alessandro e del finto svenimento durante una lite con Tina Cipollari.

Attesa per le prossime anticipazioni di Uomini e Donne

Il blogger Pugnaloni, però, ha invitato i fan di Uomini e Donne a non trarre conclusioni affrettate: l'assenza di Armando alla registrazione del 6 gennaio potrebbe non dipendere dal rimprovero che gli ha fatto Maria la settimana scorsa. Il cavaliere del Trono Over potrebbe aver saltato le prime riprese del 2023 per qualsiasi motivo, da problemi di salute ad altri impegni che gli hanno impedito di essere presente agli Elios il giorno dell'Epifania.

Maggiore chiarezza su questa situazione potrebbe essere fatta quando trapeleranno le anticipazioni della prossima puntata: qualora Incarnato non dovesse partecipare neppure alla registrazione di metà gennaio, aumenterebbero i dubbi sulla sua riconferma nel cast.

Ieri pomeriggio, intanto, in studio si è parlato di Riccardo che frequenta Gloria ma precisa di non essere innamorato, Biagio vicino a Carla, Gemma ancora al centro con il 52enne Alessandro, la freddezza tra Antonella e Luca, il forte litigio tra Lavinia e Alessio Corvino, le perplessità di Federico su Carola.