Armando Incarnato nei guai con Maria De Filippi a Uomini e donne e rischia di essere fatto fuori dal cast del trono over?

Questa è l'ultima indiscrezione che arriva dalle pagine del settimanale "Novella 2000", dove è stato svelato che lo storico volto del trono over, sarebbe riuscito a far perdere la pazienza anche alla padrona di casa dello storico dating show pomeridiano in onda su Canale 5.

In bilico la presenza di Armando a Uomini e donne?

Nel dettaglio, Armando Incarnato continua ad essere uno dei volti più chiacchierati e discussi di questa stagione di Uomini e donne over.

Costantemente al centro dell'attenzione per le sue scelte d'amore sbagliate, Armando ad oggi non è ancora riuscito a trovare la vera donna della sua vita, con la quale sperare di poter mettere su famiglia e abbandonare lo studio.

Corteggiato da donne giovani e mature, Armando non nasconde la sua preferenza per quelle più affascinanti ma a patto che non siano troppo intraprendenti e controverse.

Recentemente, ad esempio, all'interno dello studio di Uomini e donne ha spiegato di aver dovuto rinunciare alla conoscenza della bella Andrea a causa di un disturbo di salute della ragazza.

Armando nei guai con Maria De Filippi a Uomini e donne

Sta di fatto che, molto spesso, Armando viene criticato in studio dai due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, proprio per i suoi modi di fare e comportarsi nei confronti delle varie dame che sono in studio per lui.

Ma non è finita qui, perché stando alle indiscrezioni del settimanale nell'ultimo periodo Armando avrebbe messo in crisi anche la padrona di casa del talk show pomeridiano di Canale 5.

Sembrerebbe, infatti, che Maria De Filippi abbia iniziato a perdere la pazienza, al punto che il posto "fisso" di Armando nel parterre del trono over, potrebbe iniziare a traballare.

'Accusa di nascondere frequentazioni', il retroscena su Armando a Uomini e donne

"Lo si accusa di nascondere frequentazioni all'esterno del programma, proibite dal regolamento", scrive la rivista di gossip svelando così che Armando si troverebbe nei guai con la redazione del talk show di Canale 5.

"Anche la conduttrice, nelle ultime puntate, è apparsa seccata verso certi capricci del cavaliere", scrive ancora il settimanale mettendo così in discussione la presenza di Armando Incarnato nel parterre di Uomini e donne.

Cosa succederà a questo punto? Maria De Filippi, in vista della seconda parte di questa stagione 2023 del suo seguitissimo talk show, potrebbe davvero decidere di dare una scossa e dare spazio a nuovi protagonisti pronti a mettersi in gioco per cercare davvero l'amore? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.