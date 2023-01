Federica Aversano ha lasciato il trono di Uomini e donne qualche mese fa e soprattutto senza scegliere un partner.

Intervistata ora dal magazine della trasmissione sul nuovo lavoro che sta per iniziare, la giovane napoletana ha anche commentato gli sviluppi che ci sono stati di recente nelle vite di Riccardo e Ida: sul cavaliere, ad esempio, la giovane ha detto che non lo frequenterebbe mai dopo aver visto come si comporta in studio.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Dopo aver abbandonato il trono da sola, Federica si appresta ad intraprendere una nuova vita: come lei stessa ha raccontato al magazine di Uomini e Donne, Aversano sta per iniziare un lavoro da controllore sui treni, una professione inedita che conferma la sua volontà di non essere un personaggio televisivo.

Interpellata su quello che è accaduto ultimamente in trasmissione, la napoletana ha espresso pareri anche sui "veterani" del cast, a partire dal cavaliere che ha cercato di corteggiarla a lungo lo scorso autunno.

Quando le hanno chiesto cosa ne pensa di Riccardo e di come è andato a finire il tira e molla con Ida, l'ormai ex tronista ha detto: "Spero che lei abbia trovato la strada giusta, Alessandro mi sembra un bravissimo ragazzo".

Nonostante i dissapori che hanno avuto in passato, la giovane si è detta contenta del lieto fine che Platano ha avuto dopo anni passati a sperare in un ritorno dell'ex Guarnieri.

Le frecciatine a Riccardo

"Da Riccardo mi aspetto di tutto", ha proseguito Federica nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando in questi giorni di fine gennaio.

Dopo averlo visto "all'opera" negli studi di Uomini e Donne per mesi, Aversano si è fatta un'idea ben precisa di Guarnieri e del suo modo di approcciarsi all'amore: "Lui è un irrisolto, devono togliergli la pagnotta perché capisca che è buona".

Nel commentare il mancato lieto fine tra il pugliese e Platano, l'ex tronista ha aggiunto: "Nel rapporto con Ida tirava fuori il peggio, ma lui è proprio così".

La partenopea, dunque, si è detta contenta della decisione che ha preso tempo fa quando, "pressata" da Riccardo per un appuntamento lontano dagli Elios, lei ha risposto di no perché non si fidava.

"C'ho visto lungo, l'ho inquadrato subito", ha proseguito la ragazza nel suo recente sfogo.

Attesa per la registrazione di Uomini e Donne

Secondo Federica, inoltre, Guarnieri si starebbe comportando con Gloria esattamente come ha fatto per anni con Ida: se la dama è molto coinvolta, il cavaliere continua a uscirci precisando che non è innamorato e probabilmente non lo sarà mai.

Al posto di Nicoletti, infatti, Aversano ha fatto sapere che non avrebbe mai portato avanti una frequentazione a "senso unico": "L'avrei salutato da mo'".

Insomma, Riccardo è ancora al centro dell'attenzione per il suo modo di comportarsi con le signore del parterre: da quando Ida si è fidanzata con Alessandro, il tarantino si è avvicinato a Gloria ma non è riuscito a legarsi a lei in modo stabile e definitivo.

Intanto questo sabato 28 gennaio è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne e i fan si aspettano che almeno uno tra Federico e Lavinia lasci il programma insieme a uno dei suoi corteggiatori.