Federico Nicotera interviene sulla fatidica scelta finale che dovrà fare a Uomini e donne. In una recente intervista rilasciata al magazine della trasmissione pomeridiana di Canale 5, il giovane tronista in carica non ha nascosto le sue paure e come sta vivendo questo periodo.

A breve, infatti, è prevista la fatidica registrazione della puntata in cui dovrà svelare se intende costruire una storia d'amore con Alice oppure con Carola.

E, a tal proposito, Federico non ha nascosto che teme di ferire le due ragazze ma, al tempo stesso, teme anche di beccarsi una sonora batosta.

Arriva la scelta finale di Federico, tra Carola e Alice, a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo su Canale 5 e tra gli "eventi" più attesi delle prossime puntate, vi è quello legato alla scelta finale di Federico Nicotera.

Per il giovane tronista, infatti, arriverà il momento di congedarsi dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e svelare così il nome della persona con la quale intende costruire qualcosa di serio e duraturo fuori dagli studi televisivi.

Due le ragazze giunte al rush finale: trattasi di Alice e Carola che, pur essendo molto diverse l'una dall'altra, hanno saputo far breccia nel cuore del giovane tronista.

'Temo di ferirle o di farle stare male', Federico rompe il silenzio sulla scelta a Uomini e donne

E, in vista della fatidica scelta finale, Federico Nicotera non ha nascosto che teme un po' di poterle ferire, aggiungendo che per lui non è stato affatto semplice riuscire a portare avanti una doppia frequentazione nel corso di queste settimane.

"Temo di ferirle o di farle stare male", ha dichiarato Federico nell'intervista al magazine di Uomini e donne, ammettendo di aver paura di deludere le due pretendenti che in questi mesi si sono messe in gioco per cercare di far breccia nel suo cuore.

Al tempo stesso, però, Federico non ha nascosto che un'altra sua paura è quella di rimanere deluso e beccarsi una batosta.

Insomma, sembrerebbe che il tronista temi anche una possibile fregatura dopo la scelta finale tra Alice e Carola.

Federico spiazza sulla sua attesa scelta a Uomini e donne

Il suo sogno, infatti, sarebbe quello di riuscire a mettere in piedi una vera e propria storia d'amore da favola fuori dallo studio di Uomini e donne.

"La mia speranza più grande è quella di avere davanti due persone che hanno il mio stesso desiderio di vivere una storia d'amore da film", ha svelato Federico Nicotera senza nascondere la paura di potersi fare del male dopo questa scelta.

Il sogno di Federico diventerà realtà? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa edizione. Intanto, proprio questo sabato 28 gennaio, è in programma una nuova registrazione del talk show pomeridiano di Canale 5.

Il 28 gennaio si registra la scelta di Federico a U&D?

Non si esclude che, durante le riprese di questa settimana, possa concretizzarsi la scelta finale di Federico tra Carola e Alice, così come potrebbe esserci spazio anche per la decisione finale di Lavinia Mauro.

Anche la giovane tronista romana sta arrivando alle battute conclusive del suo percorso con Alessio Campoli e Corvino.

Un percorso che, come quello di Federico, è stato caratterizzato da numerosi "alti e bassi" tanto che, proprio nel corso dell'ultimo periodo, Lavinia Mauro ha avuto diversi momenti di crisi, tanto da mettere in discussione il suo trono, ipotizzando anche l'idea di rinunciare alla scelta finale e quindi abbandonare la trasmissione.