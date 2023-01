Isabella Ricci si sfoga e rompe il silenzio dopo le critiche social. L'ex dama di Uomini e donne è finita al centro dell'attenzione e delle polemiche per la sua nuova vita insieme a Fabio, il cavaliere che ha avuto modo di conoscere proprio nello studio di Maria De Filippi, poi diventato suo marito.

Tra i due tutto procede nel migliore dei modi e Isabella ha scelto di cambiare vita con Fabio. Una delle ultime scelte della coppia è stata quella di trasferirsi insieme a Dubai, dove hanno acquistato una casa.

Le reazioni dei detrattori social non sono mancate e a chi la accusa di essere una "mantenuta", Isabella ha scelto di replicare in maniera secca e decisa.

Isabella Ricci si sfoga e fa chiarezza sulla sua nuova vita con Fabio dopo Uomini e donne

Isabella Ricci sui social ha mostrato la sua nuova casa a Dubai e quella che è la sua vita quotidiana insieme al marito Fabio, conosciuto grazie alla partecipazione a Uomini e donne.

Le critiche non sono mancate: c'è chi ha accusato l'ex volto del trono over di voler ostentare la sua vita da persona agiata e chi, invece, sostiene che Isabella si stia facendo mantenere da suo marito.

Accuse che l'ex dama del trono over ha scelto di rigettare al mittente e lo ha fatto con una nuova intervista concessa a "Fanpage", dove ha messo a tacere tutti i detrattori.

Isabella ha subito precisato di non aver bisogno di un uomo per mantenersi, ribadendo come nel corso della sua vita, abbia sempre lavorato.

"Non sono mantenuta. È una visione medievale della donna. Ho lavorato per 42 anni e ho messo da parte dei soldi, che ora intendo spendere per me stessa", ha dichiarato Isabella Ricci.

"Non ho bisogno di un pollo da spennare, ho i miei soldi e li spendo", ha sentenziato l'ex protagonista di Uomini e donne, mettendo a tacere tutto il chiacchiericcio che circola sul suo conto dopo le nozze con Fabio.

'Lavoravo 15 ore al giorno', lo sfogo di Isabella Ricci fuori da Uomini e donne

La dama ha raccontato di essere stata per ben 25 anni a capo di un'azienda, che lei stessa aveva fondato e che nel corso degli anni ha dato da mangiare a svariate famiglie.

"Lavoravo 14, 15 ore al giorno e partivo per la Cina anche otto volte all'anno.

Per cui sono soddisfattissima di quello che ho fatto", ha dichiarato Isabella, la quale ha ammesso di fregarsene dei giudizi negativi delle persone nei suoi confronti.

Non è mancato poi un ringraziamento a Maria De Filippi e alla redazione del talk show dei sentimenti, che le ha permesso di poter incontrare Fabio, diventato poi il grande amore della sua vita.

"Se non fosse stato per loro, non avrei conosciuto mio marito", ha dichiarato Isabella Ricci in merito alla sua esperienza nel talk show Mediaset.