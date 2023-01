Lavinia Mauro finisce al centro delle polemiche social dopo l'ultima puntata di Uomini e donne, in cui ha puntato il dito contro il corteggiatore Alessio Corvino.

La tronista ha tirato fuori delle foto che sono apparse sui social nel corso del periodo natalizio, dove si vedeva Alessio Corvino in teneri atteggiamenti con una ragazza.

La reazione di Lavinia non è stata delle migliori e, nonostante le spiegazioni di Alessio, ha messo in discussione la lealtà del ragazzo tanto da far sbottare anche l'amica che compare in quegli scatti.

Lavinia furiosa con Alessio Corvino a Uomini e donne: scoppia la lite in studio

Nel dettaglio, l'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5, è stata caratterizzata dalla furia di Lavinia Mauro nei confronti di Alessio Corvino, uno dei pretendenti giunti al rush finale di questo percorso.

La tronista ha chiesto alla regia di poter mostrare gli scatti risalenti al periodo natalizio, dove si vedeva Alessio in compagnia di una ragazza.

Foto che hanno fatto il giro del web e dei social, tanto che la tronista in studio è apparsa visibilmente furiosa e infastidita.

Lavinia ha puntato il dito contro Alessio ed ha messo in discussione la sua lealtà, tirando in ballo anche la ragazza che compare con lui in questi scatti.

Alessio Corvino beccato con una donna fuori dallo studio di Uomini e donne

Immediata la reazione di Alessio che, dopo le accuse della tronista, ha subito provato a tranquillizzarla, precisando che quella persona che compare con lui negli scatti che hanno fatto il giro del web e dei social, in realtà è solo un'amica.

Insomma, Alessio ha rigettato al mittente ogni tipo di accusa, provando a far capire alla tronista di non aver fatto nulla di male fuori dallo studio del talk show di Canale 5.

Peccato, però, che Lavinia non si sia tranquillizzata più di tanto e per tutta la durata della puntata di Uomini e donne, ha continuato a mettere in discussione la fedeltà del suo corteggiatore.

La replica dell'amica di Alessio contro Lavinia dopo la polemica a Uomini e donne

Sta di fatto che, dopo le polemiche in trasmissione e anche il chiacchiericcio che si è fatto sui social, la ragazza che compare nelle foto con Alessio Corvino ha scelto di rompere il silenzio ed ha sbottato contro Lavinia.

La ragazza si chiama Chiara e, dalle stories del suo profilo Instagram, ha voluto pubblicare una frecciatina al vetriolo nei confronti della tronista.

"Al massimo mi struscio sul mio cane amo", ha scritto l'amica di Alessio Corvino sui social replicando così alle affermazioni di Lavinia che, in puntata, aveva accusato la ragazza di "strusciarsi" addosso al suo corteggiatore.