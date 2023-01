Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso delle puntate di gennaio si parlerà del trono di Federico Nicotera, che ormai si avvia verso le battute finali. Il tronista sarà protagonista di una nuova esterna con Carola, la quale però questa volta lo lascerà con l'amaro in bocca con un gesto che non passerà inosservato.

Occhi puntati anche sulle vicende del trono over, dove a spiccare sarà l'assenza in studio del cavaliere Armando Incarnato.

Federico rifiutato da Carola: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del 2023 rivelano che Federico deciderà di organizzare una nuova esterna con Carola, durante la quale avranno modo di trascorrere dei momenti di spensieratezza insieme e conoscersi meglio.

Tutto filerà liscio, fino a quando non arriverà il momento dei saluti finali e la corteggiatrice finirà per spiazzare il tronista con un gesto inaspettato.

Carola si rifiuterà di dare un bacio a Federico e preferirà non andare oltre. In studio, commentando l'esterna, Federico non nasconderà i suoi dubbi sul conto della ragazza, accusandola di volerlo quasi "ammaliare" e a tratti prenderlo in giro con il suo modo di fare.

Lavinia litiga con Alessio Corvino: nuove anticipazioni Uomini e donne

Spazio anche alle vicende di Lavinia che, nel corso delle prossime nuove puntate di Uomini e donne del mese di gennaio, si ritroverà ad affrontare un'accesa lite in studio con Alessio Corvino.

I due saranno ai ferri corti, dopo che il corteggiatore campano scoprirà che Lavinia ha portato in esterna il suo rivale Alessio Campoli, e tra i due c'è stato un nuovo intenso e appassionante bacio.

Per quanto riguarda le vicende del trono over, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso dell'ultima registrazione ha fatto "scalpore" l'assenza in studio di Armando Incarnato.

Armando assente in studio dopo la lite con Maria: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Lo storico cavaliere napoletano, da diversi anni alla ricerca della donna della sua vita nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, non ha preso parte alle ultime riprese del talk show Mediaset.

Un'assenza che non è passata inosservata, dato che la settimana prima Armando aveva litigato furiosamente con Maria De Filippi e la padrona di casa non era stata per niente tenera nei suoi confronti.

Ecco perché tra i fan social della trasmissione di Canale 5 aleggia l'ipotesi che questa assenza di Armando possa non essere momentanea e qualcuno teme addirittura una sua uscita di scena dal cast della trasmissione del pomeriggio.