L'appuntamento con le nuove anticipazioni di Uomini e donne del 2023 rivelano che in studio si tornerà a parlare della coppia composta da Riccardo e Gloria.

Nonostante i due sembravano essere disposti a prendere delle strade differenti, ci sarà l'ennesimo colpo di scena che tuttavia porterà la dama ad avere dei dubbi sul conto dell'ex fidanzato di Ida Platano.

Spazio anche alle vicende di Federico Nicotera che, nel corso delle prossime puntate di questa edizione, si ritroverà a fare i conti con il rifiuto di Carola in esterna.

La svolta tra Riccardo e Gloria: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che per Riccardo e Gloria ci saranno delle importanti novità.

Al rientro in studio dopo la pausa natalizia, i due volti del trono over riveleranno al pubblico di essersi rivisti durante le feste.

In particolar modo, Riccardo e Gloria hanno trascorso insieme la serata di Capodanno: in questo modo, quindi, confermeranno il timido tentativo di riavvicinarsi dopo che in studio avevano entrambi ammesso di non essere intenzionati a portare avanti questa frequentazione.

Alla fine, quindi, ci sarà questo ripensamento che tuttavia farà nascere un bel po' di dubbi nel cuore della dama.

Gloria dubita di Riccardo Guarnieri: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Gloria ammetterà di dubitare di Riccardo perché, secondo lei, il comportamento di Guarnieri fuori dallo studio sarebbe completamente differente da quello che poi il cavaliere pugliese avrebbe in trasmissione.

Insomma, Riccardo cambierebbe a seconda della presenza o meno delle telecamere del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, motivo per il quale Gloria inizierà ad avere dei sospetti sul suo conto.

Tuttavia, la reazione del cavaliere pugliese non si farà attendere: anche dopo questo riavvicinamento di Capodanno, Riccardo continuerà a dire di non poter dare certezze a Gloria e quindi di non immaginare un futuro con la dama fuori dallo studio del talk show di Canale 5.

Tina prende in giro Gemma, Biagio litiga con Silvia: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, nel corso delle prossime puntate di questa edizione, ci sarà spazio anche per l'ennesimo siparietto comico che vedrà protagoniste Tina e Gemma.

Siccome una delle registrazioni di questa stagione è avvenuta il 6 gennaio, Tina ha colto la palla al balzo per prendere in giro la dama torinese e, in trasmissione, ha chiesto al pubblico di alzarsi in piedi e fare gli auguri a Gemma.

Spazio anche alle vicende del cavaliere Biagio che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, porterà avanti la conoscenza con Carla e si ritroverà a litigare in studio con Silvia.

Federico rifiutato da Carola: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche su Federico Nicotera: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il tronista sarà protagonista di una nuova esterna con Carola, durante la quale avverrà un episodio del tutto inaspettato.

La corteggiatrice non si farà problemi a rifiutare il tronista e, nel momento in cui lui vorrà baciarla, ecco che la ragazza farà un passo indietro.

Lavinia, invece, continuerà a litigare con Alessio Corvino e porterà in esterna Alessio Campoli, al quale deciderà di organizzare un'esterna.