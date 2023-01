Perché Uomini e donne non va in onda il 2 gennaio 2023? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan e spettatori del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che, questo pomeriggio, si sono collegati alle 14:45 su Canale 5 per seguire la nuova puntata del seguitissimo programma.

Peccato, però, che al posto delle nuove puntate del talk show incentrato sulle vicende delle dame e dei cavalieri del trono over, abbiano trovato la soap opera turca Terra Amara, che ne sta occupando la fascia oraria.

Perché Uomini e donne non è in onda il 2 gennaio 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne non è tornato in onda lunedì 2 gennaio 2023. In tantissimi, sul web e sui social, speravano di rivedere la trasmissione di Maria De Filippi in questo primo lunedì del nuovo anno, ma così non è stato.

Il talk show dei sentimenti di Canale 5 continua ad essere in pausa per la sosta natalizia, iniziata lo scorso 21 dicembre.

La trasmissione, infatti, quest'anno sarà in pausa per due settimane e quindi gli spettatori dovranno rassegnarsi, dato che le nuove puntate di Uomini e donne non sono previste nella settimana che va dal 2 al 6 gennaio 2023.

Terra Amara si allunga al posto di Uomini e donne

La sospensione proseguirà ancora per tutta questa settimana e, al posto di Uomini e donne, ci sarà spazio per delle puntate "extra-large" della soap opera turca Terra Amara.

Gli appassionati della serie incentrata sulle vicende di Yilmaz e Zuleyha, potranno godere del vantaggio di vedere in onda delle puntate più lunghe per Terra Amara, dato che la messa in onda è in programma dalle 14:10 alle 15:40 circa, dopodiché ci sarà spazio prima per la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip e poi per la soap Un altro domani.

Tale programmazione andrà avanti fino al 5 gennaio mentre, per il giorno dell'Epifania, il palinsesto di Canale 5 farà a meno delle soap opera per lasciare spazio alla messa in onda di film.

Ecco quando ritorna Uomini e donne dopo la sosta natalizia

Ma quando tornerà l'appuntamento con Uomini e donne? Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi sarà regolarmente in onda a partire da lunedì 9 gennaio 2023, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05.

A seguire, poi, tornerà anche l'appuntamento con il daytime di Amici 22 che riprenderà la sua messa in onda domenica 8 gennaio con la prima puntata del 2023.

Intanto, però, Maria De Filippi si porta avanti con il lavoro e nelle scorse settimane ha già registrato un po' di nuove puntate di Uomini e donne.

Contrariamente alle aspettative dei fan, non c'è stata ancora la scelta dei due tronisti in carica: Lavinia e Federico non sono ancora pronti per svelare la loro decisione finale.