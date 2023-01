La nuova registrazione di Uomini e donne è in programma per venerdì 20 gennaio e potrebbe essere dedicata all'attesa scelta finale di Federico Nicotera.

Nel corso di queste ultime settimane il giovane tronista si è ritrovato a portare avanti il suo percorso con Alice e Carola, le due pretendenti giunte ormai al rush finale di questa avventura.

A distanza di quattro mesi dall'inizio della sua avventura, Federico potrebbe scegliere e dire addio alla trasmissione.

La scelta di Federico nella nuova registrazione di Uomini e donne del 20 gennaio?

L'appuntamento con Uomini e donne prosegue con grande successo di ascolti su Canale 5 e intanto proseguono anche le registrazioni di questa fortunata edizione.

Le nuove riprese del talk show pomeridiano di Maria De Filippi sono in programma venerdì 20 gennaio: è questa la data in cui i protagonisti del trono classico e over si ritroveranno in studio per le nuove riprese.

Una registrazione che potrebbe essere a dir poco ricca di colpi di scena, dato che il tronista Federico Nicotera potrebbe finalmente svelare il nome della sua scelta finale.

Federico sceglie tra Alice e Carola nella registrazione di U&D del 20 gennaio?

Il percorso di Federico sta andando avanti dallo scorso settembre e a oggi ha deciso di portare avanti questa avventura con Alice e Carola, le due pretendenti giunte al "rush finale".

Nelle ultime settimane Federico ha avuto modo di conoscere ulteriormente meglio le due pretendenti, e non sono mancati i baci e neppure i momenti di scontro.

Tra le due però, secondo i fan social della trasmissione di Canale 5, Carola potrebbe avere maggiori possibilità di essere la scelta finale e conquistare così il cuore del giovane ragazzo romano.

In attesa di scoprire se la scelta di Federico Nicotera avverrà per davvero nel corso della prossima registrazione di Uomini e donne prevista il 20 gennaio, non si esclude che questa settimana possa esserci spazio anche per la presentazione dei nuovi tronisti che entreranno in carica e porteranno avanti il percorso fino alla fine di questa edizione.

Nuovi tronisti in arrivo nella registrazione di Uomini e donne del 20 gennaio?

Una nuova registrazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è prevista anche il 21 gennaio e potrebbe essere incentrata in parte sull'arrivo di nuovi ragazzi pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

In rete non mancano le indiscrezioni, mentre tra i fan del programma c'è chi spera di poter vedere sul trono il giovane Francesco Griffo, ex corteggiatore di Federica Aversano e Lavinia Mauro, apparso quest'anno tra i protagonisti del trono classico.