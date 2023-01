Venerdì 6 gennaio è prevista una nuova registrazione di Uomini e donne. L'attesa è incentrata in primis su quella che potrebbe essere la scelta finale del tronista Federico Nicotera, che da un po' di tempo sta portando avanti il suo percorso con le pretendenti Alice e Carola.

Tra le due si nasconde colei che potrebbe diventare la sua fidanzata a tutti gli effetti anche se, nel corso degli ultimi giorni, c'è stata un'accesa polemica social che ha visto protagonista Alice, la quale potrebbe rischiare di veder compromesso il suo percorso in trasmissione.

Federico farà la scelta nella registrazione di Uomini e donne del 6 gennaio?

L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda da lunedì 9 gennaio con la puntata d'esordio di questo 2023, ma la prima registrazione del nuovo anno è in programma venerdì 6 gennaio.

I protagonisti del trono classico e over si ritroveranno in studio per registrare i nuovi appuntamenti, che saranno poi trasmessi nel corso del mese di gennaio nei pomeriggi di Canale 5.

Una registrazione particolarmente attesa dagli spettatori del talk show pomeridiano Mediaset, dato che per Federico Nicotera potrebbe essere giunto il momento della scelta finale.

Da diverse settimane Federico ha scelto di concentrare il suo percorso su Carola e Alice.

La scelta di Federico tra Alice e Carola a U&D

Sono loro le due pretendenti che si stanno "sfidando" per cercare di conquistare il cuore del giovane tronista che, nel corso delle ultime esterne, non si è risparmiato in termini di affettuosità.

Federico si è lasciato andare sia con Carola che con Alice, tra baci, coccole, carezze ed esterne speciali che sembrano confermare il fatto che il tronista non abbia ancora le idee chiare sulla scelta da fare in trasmissione.

Per lui questa nuova registrazione di Uomini e donne del 6 gennaio 2023 potrebbe essere quella decisiva e dopo un lungo percorso iniziato a metà settembre, potrebbe finalmente svelare il nome della sua prescelta.

Alice rischia per la scelta finale di Federico a Uomini e donne?

Tra le due, al momento, a rischiare maggiormente potrebbe essere Alice, dopo che in questa ultima settimana è venuta fuori una segnalazione poco carina sul suo conto.

Alice ha condiviso degli scatti sui social in cui si mostrava in discoteca, intenta a divertirsi prima della scelta finale.

Fin qui nulla di male, ma gli spettatori di Uomini e donne sono riusciti a scoprire che Alice avrebbe condiviso delle foto fake prese da Pinterest e non realizzate dalla corteggiatrice di Federico.

A quanto pare Alice potrebbe aver condiviso tali foto per far ingelosire il tronista e, nel corso di questa nuova registrazione del 6 gennaio, Federico potrebbe "punire" la ragazza per questo gesto ritenuto infantile.