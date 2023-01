Nell'attesa che venga registrata un nuova puntata di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri ha deciso di mostrarsi "senza veli" sui social network. L'11 gennaio,ha pubblicato su Instagram un video nel quale era in palestra e senza maglietta. Il cavaliere del Trono Over ha iniziato l'anno coltivando la sua passione per il fitness, magari con la speranza di trovare presto una dama con la quale condividerla. Accantonata Ida il protagonista del dating show sta provando a ripartire da se stesso e da Gloria, con la quale sta vivendo un tira e molla da qualche settimana.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Da quando Ida e Alessandro hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne, Riccardo è diventato uno dei protagonisti assoluti della trasmissione: la maggior parte del tempo a disposizione in ogni puntata è dedicato a lui e alla sua faticosa ricerca dell'anima gemella.

Nelle ultime settimane ha intrapreso una vivace frequentazione con Gloria: registrazione dopo registrazione i due si prendono e si lasciano, il tutto senza mai arrivare a dare una definizione precisa al loro rapporto.

Le anticipazioni che sono trapelate dalle ultime registrazioni fanno sapere che il cavaliere e la dama hanno trascorso il Capodanno insieme, ma lui continua a precisare di non essere innamorato.

La mossa del volto di Uomini e Donne

Il cast di Uomini e Donne si ritroverà agli Elios giovedì 12 gennaio, giorno in cui si scoprirà se Armando è stato allontanato dal cast come si vocifera da ormai una settimana.

Nell'attesa di recarsi a Roma per una nuova registrazione del dating show, Riccardo ha deciso di usare i social network per sfoggiare il suo fisico scolpito.

Nel primo pomeriggio dell'11 gennaio ha postato su Instagram un breve filmato nel quale lo si vede ammiccare allo specchio.

Guarnieri si è ripreso in palestra senza maglietta e ha mostrato ai suoi follower i muscoli che ha mantenuto nonostante il periodo di feste appena trascorso.

"Poteva andare peggio", ha commentato il protagonista del Trono Over nel video col quale ha messo in risalto la sua importante fisicità.

Attesa per gli spoiler di Uomini e Donne

Di tutt'altra natura sono i contenuti che Ida Platano sta pubblicando su Instagram da quando ha lasciato Uomini e Donne. Nelle ultime ore ha informato i fan di essersi incontrata con Alessandro a Roma: i due si sono fatti vedere prima in camera da letto e poi a cena in un ristorante, sempre col sorriso sulle labbra e gli occhi innamorati.

La mattina successiva ha fatto sapere di essere in aeroporto pronta per il primo viaggio d'amore con Vicinanza: i due dovrebbero essere diretti a Miami, la destinazione che l'ex cavaliere ha scelto come regalo di Natale per la fidanzata.

Intanto di attendono le nuove riprese che si svolgeranno il 12 gennaio. La curiosità è quasi tutta per la presenza o meno di Armando nel parterre.

Armando non ha preso parte all'ultima registrazione e si vocifera che potrebbe essere stato "cacciato" dopo l'ennesimo rimprovero di Maria De Filippi.

I fan aspettano anche qualche aggiornamento sui due tronisti che da settembre stanno cercando l'anima gemella in tv: Federico Nicotera e Lavinia Mauro sono vicini alla scelta, ma da settimane continuano a rimandarla a causa dei tanti dubbi che hanno sulle persone che stanno frequentando da mesi (Alice e Carola per lui, Alessio Campoli e Alessio Corvino per lei).