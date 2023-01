Tina Cipollari sfotte e prende in giro Gianni Sperti. In queste ore l'opinionista di Uomini e donne ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo screenshot di una conversazione avuta con Tina in occasione del giorno della Befana.

Gianni ha fatto gli auguri e ringraziato ironicamente la sua collega per il lavoro svolto questa notte in occasione della festa dell'Epifania e la reazione piccata di Tina non si è fatta attendere: l'opinionista ha preso in giro Sperti ironizzando sulle sue "doti".

Botta e risposta tra Tina e Gianni: il siparietto tra i due opinionisti di Uomini e donne

Gianni e Tina si preparano a tornare in video con Uomini e donne: dal 9 gennaio ripartirà l'appuntamento con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e non mancheranno i colpi di scena.

Le prime puntate sono state già registrate nelle scorse settimane e, contrariamente a ogni aspettativa dei fan, non c'è stato spazio per la scelta finale dei tronisti Federico e Lavinia, ancora presenti in studio e alle prese con i loro percorsi sentimentali.

Intanto a tenere banco sui social è stato il siparietto tra Gianni e Tina, che in queste ore si sono resi protagonisti di uno scambio di battute ironiche, che non sono passate inosservate tra i fan della trasmissione.

Tina Cipollari sfotte e prende in giro Gianni Sperti

A rendere pubblici i messaggi è stato Gianni Sperti, che sul suo profilo Instagram ha reso nota la conversazione avuta con Tina su WhatsApp, salvata in rubrica con il nome "Kate Moss".

"Tanti tanti auguri amore mio. Spero tu non ti sia stancata troppo stanotte a bordo della tua scopa magica", ha scritto Gianni nel suo messaggio inviato all'opinionista di Uomini e donne per farle gli auguri in occasione della festa dell'Epifania 2023.

"Grazie per tutte le calze che hai portato ai bambini che ti aspettano con gioia ogni anno. Auguri Befana", ha scritto ancora Sperti che si è divertito così a prendere in giro la sua passionale collega.

'Con l'ovatta potrai riempire le mutande vuote', la frecciatina di Tina all'opinionista di Uomini e donne

Immediata la reazione di Tina, che prontamente ha replicato per le rime al messaggio di Gianni Sperti, rispondendo con tanto di frecciatina ironica sulle sue doti.

"Grazie. Ti è piaciuta la calza piena di ovatta che ti ho lasciato sotto il camino? Sarà utile tutto l'anno per riempire le tue mutande purtroppo vuote", ha risposto Tina Cipollari in questo scambio di battute con l'opinionista di Uomini e donne.

"Ti avrei voluto regalare anche degli slip ma purtroppo non sono riuscita a trovare la taglia XXXXXS", ha chiosato ancora Tina prendendo in giro il collega.