Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, le anticipazioni della nuova registrazione che si è svolta venerdì 6 gennaio 2023, rivelano che anche questa volta non c'è stata nessuna scelta in studio.

In tanti si aspettavano di assistere all'epilogo finale del percorso di Federico Nicotera in studio, ma così non è stato dato che il tronista non ha ancora svelato il nome della persona con la quale vuole lasciare il programma.

Federico porta Carola in esterna e poi sbotta: anticipazioni Uomini e donne registrazione 6 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e donne di questo venerdì 6 gennaio 2023, rivelano che al centro dell'attenzione c'è stato Federico Nicotera, alle prese con una nuova esterna con Carola.

La ragazza gli ha fatto compagnia a lavoro e, per tutto il tempo, i due hanno trascorso dei momenti sereni assieme chiacchierando e scherzando come ai vecchi tempi.

Tuttavia, nel momento in cui Federico ha avuto modo di rivedere la sua esterna in studio, non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della ragazza. Il tronista, infatti, si è lamentato del fatto che Carola è come se lo "ammaliasse" e - in un certo modo - come se lo stesse prendendo in giro, motivo per il quale sembrerebbe non fidarsi completamente della ragazza.

Federico non ha fatto la scelta: anticipazioni Uomini e donne registrazione 6 gennaio

In studio poi, Maria De Filippi ha chiesto a Federico con quale delle due pretendenti volesse fare ballare e vivere così un momento "intimo" nel corso di questa registrazione.

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 6 gennaio rivelano che, alla fine, il tronista ha preferito non ballare con nessuna tra Alice e Carola.

Anche questa volta, quindi, non c'è stata la scelta finale in studio di Federico Nicotera: il tronista sembra essere ancora in "alto mare" con i sentimenti e, ad oggi, non ha le idee chiarissime su quale delle due ragazze avere al suo fianco fuori dallo studio per una nuova storia d'amore.

Dal 9 gennaio riprende la consueta programmazione di Uomini e donne su Canale 5 dopo la pausa

Insomma le nuove puntate di Uomini e donne che sono state registrate nel corso della giornata dell'Epifania, si preannunciano decisamente dense di sorprese e colpi di scena anche se, per vederle in onda su Canale 5, bisognerà attendere un po' di tempo.

Al momento, infatti, dal giorno della ripresa ufficiale in tv fissata per lunedì 9 gennaio, bisognerà "smaltire" prima le varie registrazioni che si sono svolte durante le ultime settimane del mese di dicembre, le quali si preannunciano dense di colpi di scena, scontri e liti per i due tronisti Federico e Lavinia.